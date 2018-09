El palacio de Can Pueyo conservará su planta noble y albergará unas 15 viviendas de lujo

Fachada de Can Pueyo, vendido a un fondo británico.

Fachada de Can Pueyo, vendido a un fondo británico. alberto huarcaya

quieren beneficiarse de las virtudes de esta ciudad cuyo precio del suelo se está poniendo por las nubes.l cerró la pasada semana la compra de, un een el centro, en pleno, al lado de la. Han pagadoque se van a destinar a convertir buena parte del edificio del sigloen viviendas de alto nivel. Entre doce y quince.

Jacinto Roqueta, socio de la promotora catalana Bonavista Developments, gestora de las inversiones de este fondo extranjero en España, indica que "la compra de Can Pueyo ha sido complicada por la complejidad del propio edificio, en el que hemos tenido que encajar las piezas para poder hacer el proyecto que queremos llevar a cabo".

Las dificultades se derivan de que en este casal de más de 5.000 metros cuadrados, su propietaria, Almudena de Padura y España, va a quedarse con la planta noble. Es la condición que ha puesto para vender el inmueble de los Pueyo.

No puede pasarse por alto el importante legado cultural que ella custodia y que en breve el Consell de Mallorca inventariará, saldando así una deuda histórica con el patrimonio.

"No hemos comprado mobiliario sino un edificio, y nuestra voluntad es que su patrimonio se mantenga porque eso otorga aún más valor al inmueble", señaló Roqueta.

Bonavista Developments se ha granjeado fama de ser riguroso en sus intervenciones en edificios protegidos como Casa Burés en Barcelona o la más reciente intervención en un inmueble de la calle Gerona, número 2, también en la Ciudad Condal.

"Nuestros clientes valoran esa rehabilitación respetuosa con la historia del mismo. Quieren un edificio que les dé esa experiencia histórica, la quieren sentir. Se trata de una promoción de viviendas nuevas con todas las comodidades que no pierde de vista que se hace en un lugar histórico", resalta Jacinto Roqueta.

Para llevarla a cabo, han contado con el equipo SCT Estudio de Arquitectura que forman Ángel Sánchez-Cantalejo y Vicente Tomás. "Les contactamos a través de intermediarios y les avala su trabajo. Queríamos arquitectos de la isla y con esa sensibilidad especial que sus obras demuestran", ponderó.

Se van a enfrentar a una restauración compleja por las características de Can Pueyo, que da a la calle del mismo nombre, a la Rambla, y donde "se está valorando si la superficie que ocupaba el antiguo cine Astoria también entrará en la rehabilitación".

No va a ser ésta la única inversión que Europa Capital haga en Palma. Can Pueyo les ha abierto el 'apetito' inversor. "Les gusta Palma, Mallorca. Han contemplado con gusto el cambio que ha experimentado en comparación a unos años atrás. Les interesa por su riqueza paisajística, estar bien comunicados con el aeropuerto, su cultura, su gastronomía... Quieren invertir en la isla también para construir residencial de alto nivel, y no tiene por qué ser rehabilitación sino también obra nueva".

Jacinto Roqueta asume que la travesía va a ser larga. Estiman que convertir Can Pueyo en viviendas va a reclamar "más de 36 meses" en los que "va a primar la colaboración con Cort".