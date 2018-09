El polideportivo de Son Oliva, con roturas y pintadas antes de estrenarse

Los vecinos del barrio Amanecer han denunciado que

Cristales rotos, exterior lleno de grafitis y otros desperfectos son los que a simple vista presenta el edificio, construido en los terrenos de Son Ferragut con una inversión de 1,6 millones de euros. Los vecinos que han alertado de su actual estado también reivindican que no sea denominado polideportivo de Son Oliva. "Es y será un problema de la Associació Veïns i Veïnes Amanecer y no de la de Son Oliva, a pesar de que estos problemas ya han comenzado por las condiciones en que ya se encuentra y aun no ha sido inaugurado, pero sí destrozado por okupas y grafiteros", se han quejado en redes sociales.

Los vecinos de Amanecer esperan que el Ayuntamiento aporte "una solución lo más rápido posible" para este edificio, según comentaron ayer a este diario.

De momento, la obertura que había dejado uno de los cristales rotos ha sido bloqueada con un tablón y el edificio permanece cerrado.

Según indicó el Ayuntamiento a finales de agosto, el polideportivo entrará en funcionamiento en cuanto tenga electricidad y agua, fecha que fijaban para este mes de septiembre.

El polideportivo se empezó a construir antes del verano del año pasado y su finalización estaba prevista para enero de este año. Tras ocho meses de obras, cuando se cumplía el plazo de finalización del proyecto, la junta de gobierno municipal aprobó una prórroga de un mes a la empresa adjudicataria, Acciona Construcció S. A.

Las instalaciones, reivindicadas desde hace años por los vecinos de Son Oliva, tienen una capacidad para 588 personas y una superficie construida de 2.347 metros cuadrados, distribuidos en una pista polideportiva de 1.570 metros cuadrados, con gradas, y otro espacio destinado a vestuarios y accesos. Cuentan también con 13 plazas de aparcamiento.