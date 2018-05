Estar paseando por el Paseo Marítimo (Palma) y ver esto es muy lamentable. Mi pregunta es, actuarán pronto nuestros gobernantes para proceder a quitarlo o, como disfrutan con este tema, lo van a dejar unos días? pic.twitter.com/aOdHVv2Ts4 — A n a M é n d e z (@amendezferrer) 21 de mayo de 2018

Ni quince minutos ha tardado el alcalde de Palma en responder a una vecina queen el Paseo Marítimo."Estar paseando y ver esto es muy lamentable. Mi pregunta es,", cuestionó una tuitera a las autoridades del Ayuntamiento.ha respondido enseguida pidiendo que le indiquese encuentra exactamente. La pintada ´Tourist go Home´ fue hecha sobre la acera delante del semáforo de Can Barberà, tal como señala la vecina de Palma a la queLas protestas en forma de pintadas y pegatinas no cesan en Palma desde la pasada temporada . Durante todo el verano se vienen repitiendo en diferentes puntos de Ciutat, sobre todo contra los pisos turísticos y el turismo de masas.