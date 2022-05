Quan li demanen al Conseller Negueruela si s’ha de posar límit a la quantitat de turistes que poden suportar aquestes illes ell diu que la seva prioritat ara és que no hi hagi atur. De veritat? Molts dels que estan en atur avui aquí hi estan per que altres arribats de fora, pot ser més vLàlids o menys exigents, fan una feina que podrien fer ells. És una roda. Arriben més turistes, arriben més treballadors, hi ha més gent però hi ha els mateixos aturats o més. Roda que no acaba mai per que el turisme porta evident -ment migració. És lògic, no és crítica, el sol surt per tot hom, però l’objectiu de Negueruela torna impossible a no ser que pretengui acaramullar i donar feina aquí als 8 mil milions de ciutadans del mon.

Avui hi ha mes gent fent feina a Mallorca com el total de població que hi havia fa 30 anys. No se n’adona el Conseller de la seva contradicció? Si no ho fa te un nom. Si se n’adona és o te un nom encara pitjor. Posar límit al turisme aquí és avui posar límit a l’atur i salvar el turisme futur. Ho sap també Negueruela? Mira sols pels seus interessos?