Colom i la nostra nació

El descobriment d’Amèrica per un gran navegant de la nostra nació no hauria de ser un fet indiferent. El llinatge Colom,amb «m», així com apareix als documents dels Reis Catòlics, n’és una prova evident. Els de la Corona d’Aragó eren en aquell temps considerats estrangers a la Corona de Castella, però com va dir Colom moltes vegades, ell era súbdit natural del Rei Catòlic. Una altra prova és que els qui el conegueren varen dir que tenia una setantena d’anys quan va morir, i no una cinquantena com diu la tesi genovesa. Al quadre de La Virgen de los Navegantes, l’únic fet per un pintor contemporani que el va conèixer en vida, es veu un Colom envellit com una persona de més de setanta anys.

Les teories de que era de Terroja (Terraroja), La Segarra, d’Eivissa, de Mallorca, van en el mateix sentit, que era de la nostra nació. A la qual pertanyien també, en aquell temps,d’altres territoris,com Perpinyà, Montpeller, Sardenya, Sicília i Nàpols que eren de la Corona d’Aragó,o hi estaven molt relacionats, com Provença.

L’Estat Espanyol, com diu Pablo Iglesias, hauria de reconeixer les diferents nacions que el formen, i aquest podria ser el primer pas per reconèixer que Colom era de nació catalana.