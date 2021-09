Amb educació t’envio a la merda

Bernat Morey Colomar. Santa Eugènia.

El d’IB- Salut seria per riure si no fes oi. Només faltaria encara que tal metgessa que no entén el mallorquí però que fa feina aquí encara s’hagués negat a diagnosticar al pacient (com n’hi ha que fan). Que és amabilitat? Primer Educació i respecte. La llei és ben clara.

Qualsevol treballador públic aquí ha d’entendre les dues llengües oficials i més si està cara al públic. Si IB- Salut no pot fer complir aquesta exigència legal posi els mitjans necessaris i no s’excusi en educacions que no son tals. Una metgessa que atén un pacient mallorquí si vol ser amable l’ha d’entendre o al manco intentar- ho. Per a ser sensible i educada diem. Vagin a Madrid en Català meiam que passa.