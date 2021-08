Els boscos mallorquins

La recent publicació del darrer informe de l’IPCC ha activat les alarmes en relació a un canvi climàtic creixent que comença a ser irreversible. Segons aquest document, aturar les emissions de CO₂ així com promoure la seva absorció, és missió urgent. En aquest sentit, la Serra de Tramuntana de Mallorca, juntament amb les de Llevant i Galdent, signifiquen una reserva vegetal que participa globalment en la neutralització de l’anhídrid de carboni. És una tasca preferent protegir-les. Els recents incendis inextingibles de Turquia, Grècia, Itàlia i Algèria ens alerten d’una lluita impossible contra el foc. La gestió dels seus boscos mitjançant indústries tradicionals com són la del carbó vegetal o la de la pega -que donà nom a Peguera- i la dels forns de calç, varen afavorir fins fa un segle el seu manteniment i neteja. Avui això no és així i sembla ser massa tard per reviscolar-les a temps. Només ens queda prendre mesures dràstiques com són les de controlar el trànsit als paratges perillosos i la velocitat dels vehicles per impossibilitar accidents incendiaris. Totes les prevencions seran poques fins a superar la canícula.