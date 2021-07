Quiero devolverte el insulto

Llevo días pensando cómo. Paseaba debajo del balcón del hotel de 4 estrellas donde te obligaron a estar confinada. A mí me protegía el anonimato de mi mascarilla y sin embargo no supe qué contestarte. Tú, quizá con la valentía de estar arropada por los compañeros que estaban en otros balcones, no me aplaudiste, eso fue el año pasado, me gritaste claramente ¡puta borde! A tus compañeros les hizo gracia. Yo solo te había dirigido mi mirada, curiosa de comprenderos. No tengo un insulto para devolver, tengo una historia para ti, que quizá ya tranquila en tu casa y con tu familia quieras escuchar ¿Qué le dirías a un adolescente de tu misma edad que lleva dos años con mascarilla, dos años de botellones de quimioterapia, su fin de curso entre trasplante y radioterapia? La habitación de hospital es más pequeña que la de vuestro hotel, no tenía balcón para gritar ni aplaudir, encerrado en ella más horas que todos vosotros juntos en estos días. Al día siguiente de recibir tu insulto le atendí en el hospital y le pregunté: ¿qué podía haber respondido? Sonrió y me dijo: manda huevos.