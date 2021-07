Catalina Pascual Femenías (Pacient de l’habitació 327)

En es Novembre de 2.019 vaig ingressar a l’Hospital de Manacor amb rompuda de cadera i en pocs dies me varem implantar una pròtesis que dia 19,data del meu aniversari, se va tornar rompre. Nova intervenció per fer es canvi amb sa mala fortuna que vaig quedar contaminada amb això que se diu virus de quiròfan. Això va durar fins dia 4 de Gener de 2.021 que me donaren s’alta per poder anar a ca meva però amb mal a sa cuixa.

Internista i Traumatòleg varen trobar d’on venia es mal i dia 17 de Febrer tornava ingressar a l’hospital. Nova intervenció per retirar sa pròtesis i esperar fins dia 21 d’Abril per tornar col·locar-la de nou. No vull entrar en totes les altres complicacions que he tengut i que han fet que sigui client de l’Hospital de Manacor fins dia 18 de Juny. Quatre mesos en clau.

Tot això que he explicat té un motiu fonamental i és poder dir amb molta força que tenim un Hospital extraordinari amb un personal dedicat totalment als malalts amb unes grans dosis de humanitat i estimació.

Vull que quedi molt alt el meu agraïment a tots, començant pel professionals de la medicina, infermeres, auxiliars d’infermeria, personal de neteja, etc. En aquests quatre mesos que en conviscut mai he vist una mala cara ni una petita queixa, tot el contrari sempre un somriure i expressions d’ànim cap a sa meva persona i sa meva família.

Gracies de tot cor, mai us oblidaré