Mariano Moragues Ribas de Pina. Artà.

El Tribunal Suprem en la resolució judicial de la Gurtel a la pàgina 1077, no dubte de «l’existència d’una caixa B del PP» (sic). Deu quedar qualque betzol que s’hagi empeçolat la mena que el presidents dels PP (Aznar i Rajoy) y tota la colla de secretaris generals de d’aquest PP, no en sabien «ni mê ni perdiu» de aquesta caixa B i que s’embutxacaren el que figura en els «papers de Barcenas»? Net i esporgat, donaren cínic i fals testimoni amb dol. Vull suposar que els jutges no seran tan entabanats com per donar-les crèdit i beure-se’n la píndola. Veurem si les ajustaran el tascó. Sense flocs ni banderetes, la gent sap que estam davant un grapat de lladres i mentiders. Aquest blat ja es segador. Vius votants del PP, que els tests semblen a les olles i com diu el nostre refrany: «llit ni presó adoben lladre ni polissó». A les Illes ja sabem com s’han campat alguns presidents del PP. Per Madrid també tenen una llarga experiència de governants amb molts ronya per gratar, però pareix que no escaliven. I Ayuso vol posar en llista a la que pispà un Master de pa en fonteta de la Unieversitat Juan Carles I (ves quin altre...!). No s’apleguen que no se semblin. Seria molt trist i un símptoma de degradació i complicitat col·lectiva que tornessin a votar per tenir governants d’aquesta pelatge.