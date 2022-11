A pesar de haberse transformado Mallorca en un gran escenario dependiente del turismo - exceptuando un agonizante sector primario y el no despreciable contingente de funcionarios y/o profesionales liberales- sus habitantes están orgullosos de su carácter liso y llano. El mismo con el que con una mirada superficial (hay que ver lo que llega a delatar el contacto habitual con terceras personas) nos llegamos a conocer mucho más que una sólida amistad de gran ciudad.

Estaremos de acuerdo en que uno de los valores más apreciados por nuestra comunidad es la honestidad. El poder confiar en alguien o alguienes por su probada rectitud. « En fulano no te la farà, ho du escrit a sa cara». Hasta ahora. Porque, aún faltando meses para las elecciones, la capacidad de sentencias no verdaderas por parte de la clase política local empieza a ser considerable. No ya dentro de las diferentes estructuras de partido -desgraciadamente, algo que ha devenido en habitual- sino ante la sociedad entera. Se sabía que los empujones para situarse bien en las listas habían empezado. Pero que las presuntas deslealtades estén provocando niveles superlativos de presuntas mentiras públicas, eso es relativamente nuevo.

Por lo tanto, sería interesante elevar una pregunta: ¿Estarían dispuestos ustedes a votar a un mentiroso/a, aún a sabiendas?