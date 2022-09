Un momento para el cinismo

La semana pasada el Diario de Mallorca publicó uno de mis artículos titulado «Es momento para el estoicismo», del que una vez releído, antes de enviarlo, estuve en dudas de si hacerlo o no, pues no me sentía cómodo con lo que había escrito. Sin embargo, esta columna ha sido muy leída y comentada. Esto de escribir artículos es sorprendente, a veces cuando menos seguro estas con lo que has escrito más interés motiva y más seguidores de tu columna dicen que lo han leído y que les ha interesado, imprevisible. De alguna manera te alegras del seguimiento que se logra, sobre todo porque con esto de escribir no pretendes nada, salvo el gusto de componer frases, utilizar palabras adecuadas y transmitir alguna idea o pensamiento, por si puede ser de interés para el lector. Si en el artículo anterior hablaba de la utilidad de estoicismo en la vida compleja, hoy les voy a decir algo, queridos lectores, sobre «el cinismo» en la vida cotidiana y también sobre la escuela cínica.

La Escuela cínica su fundada en la Antigua Grecia en el S.IV a. de C. por Antístenes, que reinterpretó la doctrina socrática. Consideraba que la forma de vida alegre y licenciosa de la sociedad en aquel momento estaba equivocada y que la felicidad solo podía llegar llevando una vida sencilla y acorde con la naturaleza. Los cínicos despreciaban cualquier forma de preocupación material, el hombre cuantas menos necesidades desease satisfacer más libre y feliz podría ser. Ideólogos destacados de esta escuela fueron Diógenes de Sinope, Crates de Tebas e Hiparquía, una de las primeras filósofas del mudo clásico. Los cínicos fueron conocidos por sus excentricidades y por las diatribas contra la corrupción de costumbres y vicios de la sociedad griega. Algunos aspectos de la moral cínica tuvieron su influencia en la filosofía. Los cínicos se dedicaban a la crítica mientras que los estoicos proponían actuar desde la virtud. La escuela de los cínicos fue considerada como una escuela socrática menor y se extendió, hasta el S. V, por importantes ciudades del Imperio Romano, Roma, Alejandría, Constantinopla. Los cínicos vestían con desfachatez y sencillez, les gustaban los juegos de palabras y ante las ideas propuestas por otras escuelas filosóficas que resultaban incomprensibles, ellos oponían el humor, la ironía y la insolencia. Su modelo de vida era el encaje con la naturaleza y la convivencia con los animales, despreciaban el dinero. Difícilmente creían en la bondad humana no participaban en acciones constructivas a las que se oponían con sarcasmo. En el S. XVII y XVIII escritores con Shakespeare o Voltaire utilizaron con frecuencia la ironía y la sátira para ridiculizar determinadas conductas humanas y de forma tal vez involuntaria reactivaron el cinismo. En S. XX y XXI, importantes escritores como Oscar Wilde o Mark Twain y el filósofo Nietzsche se expresaron con cinismo para expresar sus opiniones sobre la naturaleza humana, ellos preferían la naturaleza a la convención. Bertrand Russell publicó un ensayo sobre el cinismo titulado El cinismo y la juventud en el que destacaba como esta doctrina estaba penetrando en áreas tan importantes como la religión o la patria, el progreso y la verdad. Antístenes, nació en Atenas en el año 450 a. de C. hijo de un acaudalado ciudadano y una esclava. Fue discípulo de Sócrates y estuvo presente durante su muerte, mientras hablaban con él sobre la inmortalidad del alma. La tranquilidad, el sosiego y la calma con que moría Sócrates le causo una profunda impresión y esto influyo en su vida hasta el punto de desarrollar una teoría sobre de la bondad de la Ataraxia, (fortalecimiento ante la adversidad), corriente filosófica que propugnaba la disminución de las inquietudes y de las pasiones para que no se alterarse el equilibrio mental y así lograr un cierto estado de la felicidad. Como todos los cínicos despreciaba las normas, las instituciones y todo lo que pareciese. Diógenes de Sinope nació en Asia Menor en el año 413 a. de C.. vivió en Esparta, Corinto, y Atenas. Se hizo discípulo de Antístenes, quería ser libre hasta extremos de criticar cualquier contacto con el poder. Se deshizo de todo lo que era prescindible, se ejercitaba para endurecerse tanto física como mentalmente para alcanzar la autosuficiencia y la independencia. Fue el cínico más famoso de la historia. Se paseaba por Atenas con un candil en la mano gritando que buscaba un hombre «justo». La anécdota más conocida y genial fue su encuentro con Alejandro Magno, -el más grande emperador que ha dado la historia-, cuando este se paseaba por Atenas acompañado de su séquito. Alejandro, rey de Macedonia, tenía interés y curiosidad por conocer a Diógenes. Al verle tumbado en la calle se dirigió hacia él y le dijo: «pídeme lo que más desees que lo haré realidad». La respuesta de Diógenes fue «lo que deseo es que te apartes de mi presencia porque me tapas el sol». Alejandro impresionado por la insolencia de Diógenes dijo a sus acompañantes «si yo no fuese Alejandro, querría ser Diógenes».