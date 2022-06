Algú sap quin país del món atresora més reserves de petroli en el seu territori? Ho han endevinat, Veneçuela té reserves d’or negre per cobrir la producció de 300 anys mentre Aràbia Saudita, per exemple, només compta amb un estoc soterrat per un temps màxim de 70 anys. La inesperada sotragada de la invasió d’Ucraïna iniciada el 24 de febrer a càrrec de Rússia ha trabucat el món i ha enverinat els mercats i el subministrament de gas i petroli arreu del planeta. Els EUA feren els comptes ben aviat. Sabien que a curt termini haurien de substituir el petroli rus que encara a dia d’avui consumeixen per un combustible d’altre origen que ben bé podria ser el que omple la gran Faja del Orinoco en el Carib, en mans de Nicolás Maduro.

No crec fruit de la casualitat que pocs dies després de l’explosió de la guerra, el 5 de març, tengués lloc a Caracas una reunió entre Maduro i dos alts funcionaris de Washington on es conversà sobre la situació energètica global i la possibilitat d’aixecar part de les sancions petrolieres imposades a Veneçuela amb l’objectiu de moderar els preus del cru. Al cap de pocs dies, atenent a la petició dels enviats dels EUA, el govern bolivarià, en un acte de bona voluntat, alliberà dos ciutadans estatunidencs lligats al món del petroli de les presons veneçolanes on estaven reclosos.

Quan es tracta de conflictes internacionals, convé no oblidar allò que l’escriptor i polític Gore Vidal sentencià i que no s’ensenya a les escoles diplomàtiques: «En política internacional no hi ha amics ni enemics, sols interessos». Amb aquesta màxima al cap, pot ser sigui l’hora que tots aquells països, liderats pels EUA, que reconegueren el polític veneçolà Guaidó com a president de Veneçuela fassin un acte de realisme i aparquin aquell inútil i jurídicament grotesc reconeixement i permetin que el petroli de Maduro pugui inundar el món com una eina de combat contra un mal superior que és la Rússia de Putin. No seria car ni difícil convèncer Maduro, bastaria inflar el seu ego fins al màxim, és a dir, amb cura que no explotàs. Segur que Biden no hi posaria cap inconvenient.