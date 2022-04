Esta semana han pasado dos cosas catastróficas para el cine. Son terribles por razones distintas, y no tienen nada que ver. Sin embargo y sin querer, sentí que estaban unidas por un hilo invisible. Una es la pasada ceremonia de los Oscar, en conjunto. El colofón fue la bofetada de Will Smith a Chris Rock, de la que todo el mundo ha opinado (y debo ser la única persona que piensa que aun así es poco, que algo tan tremendo no puede quedar reducido al acontecimiento tuitero de la semana) y sobre la que la mayoría ha proyectado lo que más le preocupaba. Pero no fue solo eso: toda la ceremonia fue un despropósito. La otra noticia, mucho más dolorosa, tiene que ver con Bruce Willis. El pasado miércoles la actriz Rumer Willis, una de sus hijas, explicaba en un emotivo post de Instagram que su padre se retiraba de la interpretación al haber sido diagnosticado de afasia, trastorno que dificulta las capacidades cognitivas. La respuesta a esa noticia ha sido cálida y emotiva; las muestras de apoyo y afecto al actor, por parte de anónimos y figuras de la industria, han sido constantes. De entre todas, fue especialmente conmovedor un tuit de M. Night Shyamalan, figura clave en la trayectoria de Willis. Además de dirigirle en una de las mejores películas de ambos, El protegido (2000), contó con él en Múltiple (2016) y Glass (2019). En ese texto, el cineasta decía lo siguiente: «Todo mi amor y respeto a mi hermano mayor Bruce Willis. Sé que su maravillosa familia lo está rodeando de apoyo y fortaleza. Siempre serás el héroe de ese póster en mi pared cuando era niño». Esa última frase, muy emocionante, resume muy bien el impacto y las emociones de la noticia sobre sus fans, sobre quienes hemos crecido con sus películas y, de forma real o metafórica, hemos tenido ese póster en la pared.

La imagen mental del póster, y ahí entra el fino hilo del que hablaba, me devolvió a la gala de los Oscar y me lanzó esta pregunta: ¿quiénes son ahora las estrellas? ¿A quién idealizamos? ¿De quién tendríamos hoy un póster? Soy muy consciente de que haciendo esta pregunta cometo dos errores. Uno, mostrarme nostálgica, algo que no se le consiente a nadie. Habrá quien piense que menos mal, que por fin ha desaparecido esa visión de actores y actrices como seres de otro planeta. Otro, pensar que en 2022 las estrellas están en el cine. Pero la realidad es que, aunque esas figuras idealizadas e inspiradoras no sean exclusivas de este medio, se rueda más que nunca y el bombardeo de imágenes de sus intérpretes es constante. Aun así, me arriesgo a hacer esa pregunta: ¿quiénes son ahora las estrellas? Y, obviamente, me resulta imposible encontrar la respuesta en los Oscar de este año. Si los cambios en la industria y en las redes sociales (con el viral de Gal Gadot cantando Imagine en pandemia como cima) han provocado la paulatina desintegración del star system o su transformación en algo distinto e impreciso, la gala de los Oscar ha acabado dinamitándolo. La aparición de Liza Minnelli y Lady Gaga en el escenario, el momento más hermoso, eclipsó esa muerte anunciada. Pero no bastó para reparar el ocaso provocado por Will Smith, al convertir la gala de los Oscar en el peor de los tugurios.