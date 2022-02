Teorema de la fava parada

Així com Pitàgores l’encertà amb el teorema que duu el seu nom, va pixar fora del test quan prohibí als seus seguidors menjar faves. El motiu de la interdicció no era molt científic, el matemàtic creia que les faves, per la seva forma, recloïen l’ànima dels morts i no era cosa d’empassar-se inopinadament l’essència d’un parent o d’un amic. Per fortuna, avui no som part de l’excèntrica germanor dels pitagòrics perquè ens perdríem, entre molts altres plats cuinats amb l’exquisida llegum, la nostra fava parada, un guisat popular que en el seu origen es consumia l’hivern aprofitant les sobrances de la matança.

Una altra curiositat entra en el camp de la lingüística. Es tracta d’esbrinar perquè al plat tothom li diu fava parada i no, com semblaria més pertinent, fava pelada. Idò bé, han sorgit sobre la qüestió dues escoles filològiques. L’antiga diu que toca anomenar-la fava parada (amb el sentit de pelada) com sempre s’ha fet i perquè sí, com tot argument. La moderna sostén que és correcte dir fava parada sempre que es tracti del participi del verb parar amb el significat de posar a punt, com quan es diu per exemple taula parada. Jo soc dels antics.

Es digui com es digui, ningú no ha de sentir vergonya en treure la panxa de mal any clavant-se una bona fava parada amb tots els sabors del porc per temor a ofendre els vegetarians. Més enllà de tendències, quan posam peus davall taula per gaudir de qualsevol plat tradicional, experimentam un goig particular, ens assalten records, celebram els nostres majors i els agraïm la ric llegat que ens han deixat, lliure de xefs i estrelles. Fent ús d’una vulgarització del teorema, de la hipòtesi d’una recepta genuïna de la fava parada, seguida d’un procés lògic d’afirmació, s’obté un resultat per a llepar-se els dits. El corol·lari és una sopa espessa pel reblaniment de les faves que es desfan per la llarga cocció una vegada han absorbit la suculència que els transmet la varietat de carn i ossos del porc amb el colofó de la sobrassada i el botifarró com responsables del color i l’aroma final.

Bon profit.