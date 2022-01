Cuando dar positivo es negativo

Todo el mundo a mi alrededor ha enfermado de covid menos yo. También puede ser que lo haya sufrido en silencio (en silencio del covid, se entiende). A ratos siento el deseo de pillarlo (leve) para que pase de mí este cáliz, pues ya no sé qué es más difícil de sobrellevar, si la amenaza de enfermar o su cumplimiento. Entre tanto, suena el teléfono y es otro familiar que ha dado positivo. Dar positivo, en este caso, es negativo. O sea, que no es bueno, pero el término ha saltado del mundo de la autoayuda al de la clínica cambiando de significado: en la autoayuda, el positivismo es divino; en la clínica, es diabólico.

Me hice un test de antígenos en el cuarto de baño. Todavía conservo el aparato porque tiene algo de juguete de química. Arrojamos a la basura objetos por los que en mi infancia habríamos matado: el cartucho de tinta de la impresora, sin ir más lejos, misterioso y complejo para una mirada ingenua. Me seduce la idea del covid silente, del covid que pasa por algunos cuerpos sin romperlos ni mancharlos, no sabemos por qué. Mucha gente cree que lo ha tenido. Dicen:

-Hace un mes estuve unos días raro.

Yo estoy muchos días raro porque lo normal en mí es estar raro o, en otras palabras, extrañado. ¿Extrañado de qué? De la perfección de los envases de cereales, de la eficacia del sacacorchos, de la imperturbabilidad de los semáforos. Pero hay una cosa que me extraña más que ninguna otra: que jamás se me estropee el ordenador. Todos los días, al abrirlo, cruzo los dedos para que no me deje tirado, y no sé si es gracias a ese rito o al mero azar, pero nunca me ha jugado una mala pasada, al contrario que el coche, la vitrocerámica, el horno o la caldera de gas. Los ordenadores de mis amigos, sin excepción, han sido atacados en un momento u otro por un virus. El mío, no, jamás. ¿Es raro o no es raro? Se ha librado de los patógenos informáticos como yo me vengo librando de la covid (y cruzo los dedos al decirlo). ¿Qué hemos hecho mi ordenador y yo para dar negativo? ¿Por qué dar negativo es positivo?

Por cierto, que otro aparato que en mi casa tampoco sufre averías es la tele, donde ahora mismo estoy viendo la incidencia acumulada, signifique lo que signifique incidencia acumulada.