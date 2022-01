Llevaba enredando desde hace unas semana con lo de cada año por estas fechas, tratando de dar con la palabra, o las palabras, que podrían haber marcado el 2021, segundo de la pandemia, cuando las sorprendentes declaraciones del Presidente en vísperas del día de Reyes me han obligado a abrir un paréntesis para comentar el impacto del verbo utilizado. Emmerder, una expresión de uso frecuente en el lenguaje vulgar, proveniente del latín merda de etimología incierta, y que según el diccionario de referencia Le Robert serviría para «expresar la cólera, el desprecio, la indignación y el rechazo» y cuya traducción ha supuesto un autentico rompecabezas para las agencias de prensa y corresponsales extranjeros al tratar de explicar/dar en sus respectivas lenguas con un vocablo equivalente. En El País, sin ir más lejos, primero leí ‘fastidiar’, que, sinceramente, quedaba muy fino, ligero, y horas después y en primera plana de la edición digital ya lo habían sustituido por ‘joder’, más contundente, pero no del todo fiel a la expresión original. Y seguramente tomado prestado del término I fuck them utilizado mayoritariamente por los medios anglosajones, aunque también optaron por el piss- off, como más light.

Pero rebobinemos y vayamos al origen, a las declaraciones del Sr. Macron en el marco de una entrevista concertada con el diario Le Parisien, una de las cabeceras de referencia de la capital, y en la que respondió, durante más de dos horas, a las preguntas de siete lectores y de dos periodistas del mismo medio que ejercieron de moderadores/presentadores y que finalmente redactaron el resultado de la conversación, en el meollo de la cual el Presidente se despachaba a gusto diciendo que con la aplicación del nuevo pase sanitario, que se convertirá de hecho en un pase de vacunación, su intención era «emmerder» a los no vacunados, a los 5 millones de franceses refractarios, reacios a vacunarse, añadiendo que con su comportamiento irresponsable, al poner en peligro la vida de los demás, perdían la categoría de ciudadanos y que por ello «les tenía ganas, y pensaba hacerles la vida imposible» (traducción en plan coloquial y políticamente correcto). Como pueden imaginar el revuelo ha sido enorme, ¿cómo puede un Presidente utilizar este lenguaje? Han exclamado en un indignado tono catastrofista todos sus rivales políticos sin distinción de bando, y ya hay manifestaciones convocadas para reclamar su dimisión. Sin embargo, la respuesta es sencilla, simplemente Macron anuncia con este gros mot, palabrota, que entra en campaña, que se arremanga y en argot canalla avisa a los otros gallos, con perdón de Valérie Pécresse, del corral, de que va a entrar en el cuerpo a cuerpo. Y lo hace estrepitosamente acaparando todas las portadas y todos los foros tertulias en radios y televisiones, donde hasta ahora solo figuraban sus adversarios. Hasta el momento, salvo en un tibio y melifluo mensaje de fin de año, Macron apenas aparecía en los medios, pese a figurar destacado en cabeza en todos los sondeos de intención de voto, siendo el único candidato al que todos colocan en la decisiva segunda vuelta. Ahora, tras el exabrupto, hay una profunda división de opiniones entre quienes opinan que su intervención ha sido un error, que va a ir a la baja en las encuestas, que va a perder puntos/votos, mientras que otros comentaristas políticos creen que no ha hecho más que expresar lo que piensan por lo bajo gran parte del electorado, especialmente el suyo, y que necesitaba de este golpe en la mesa para reafirmar su autoridad. En cualquier caso, con estas declaraciones queda claro el tono de la campaña, el discurso populista, los insultos, las descalificaciones y las provocaciones no serán la exclusiva de ningún partido. A poco más de tres meses de las elecciones se palpa la crispación en el ambiente y Francia aparece más dividida que nunca. Y ya solo me queda espacio para desearles lo mejor para el 2022 y sobre todo mucha salud!!!