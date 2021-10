Desde el siglo XX | Pedro Sánchez, de defenestrado al control absoluto del PSOE

Quienes confrontan con Sánchez lo pasan mal. Carece de escrúpulos. Sabe que en política hay que prescindir de ellos al lidiar con colegas y adversarios. El modo en que se deshizo de Carmen Calvo, Iván Redondo y José Luis Ábalos es definitorio de cómo se las maneja Sánchez. Arturo Pérez-Reverte, escritor culto, leído, que pretende cabalgar la imposible síntesis de las dos Españas desde posiciones políticas en las que se atisba tenue neofalangismo, ha dicho de Pedro Sánchez que es un killer. Acierta: lo es en grado sumo. Cómo no serlo después de lo que le perpetraron los suyos, cuando ha comprobado el menosprecio con el que ha sido tratado por los medios y los adversarios. La traición siempre ha acampado a sus espaldas. Le pronosticaron brevedad en el cargo. Parece que el augurio no lleva trazas de cumplirse, aunque en el oficio de profetizar el futuro mejor tentarse varias veces la ropa: los tiempos gaseosos por los que transitamos no son los propicios para anticipar desenlaces. Le llegará la hora, claro, pero es plausible que antes se lleve por delante a bastantes colegas, que engrosarán la nómina de los ya liquidados, y algún que otro contumaz enemigo que basa su estrategia en negarle el pan y la sal poniendo para ello en serio riesgo la estabilidad institucional del Estado. Ese es, quién sin no, Pablo Casado; Abascal es otra cosa: la extrema derecha es pétrea, por mucho tiempo inamovible; Arrimadas no existe; nacionalistas catalanes y vascos están donde siempre, en el lugar en el que seguirán instalados; Podemos busca redimirse en Yolanda Díaz. Lo licuará llegado el momento.

El domingo asistiremos a la entronización del secretario general del PSOE con asistencia de Felipe González, que ha rendido plaza, asume quién es Pedro Sánchez.