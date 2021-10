Entrebancs | La inmigración a debate

La inmigración está en ese paquete de problemas sociales ligados a la globalización que la humanidad tendrá que gestionar en el siglo XXI. La inmigración en tanto fenómeno tiene una densidad presencial, una visibilidad y una capacidad de influir en la fisonomía de los grupos sociales a corto plazo, que va a demandar, entiendo, modelos globales de gestión de flujos humanos más eficaces que los parches que estamos aplicando hasta el momento. En el caso de nuestra Comunidad la inmigración es un hecho. No voy a referirme a la inmigración procedente de otras CC.AA y/o de origen europeo y/o de la UE. Voy e ceñirme a las persona que se han visto obligadas a dejar sus países por razones de supervivencia (guerra, hambruna, enfermedades…). Concretamente me ceñiré a los resultados de una encuesta realizada el pasado mes de setiembre con el título Com veiem els inmigrants? (Quaderns Gadeso 406).