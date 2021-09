Los caminos de Cataluña

El camino emprendido en Cataluña a través de la Mesa de diálogo, que pese a su inconcreción ha engendrado una gran polémica significativa de su trascendencia potencial, será muy arduo y complejo, y precisamente por ello sus promotores no se han fijado horizonte ni plazos, y el de dos años es un mínimo voluntarista que, reconocidamente y por desgracia, no se podrá cumplir. Va, pues, para largo el proceso pendiente, que ha de conciliar los límites constitucionales (incluidos los que marca el Título X, de la reforma constitucional) con lo medular de las aspiraciones de autogobierno de Cataluña. La voluntad humana todo lo puede en el terreno de la racionalidad, por lo que no hay duda que este designio puede conseguirse; otra cosa es que se logre. Y cuándo.