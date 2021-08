Las cuentas de la vida | Adiós, verano

Se acaba el verano y con él termina un tiempo cercano a la felicidad. Ya era así de niño, cuando dormía en la casa de campo de mis abuelos y veía pasar las horas con la lentitud de los clásicos. Aunque fui un buen estudiante, nunca me gustó el colegio. Me aburrían las clases y aquella cotidianidad recluida entre cuatro paredes. Como nos ha sucedido a todos, tuve algunos profesores extraordinarios que han iluminado mi vida a lo largo de los años. A muchos de ellos se lo he agradecido cuando, en alguna ocasión, nos hemos reencontrado; pero en general no me gustaba ir a clase ni someterme a la árida disciplina de la escuela. Con el tiempo, he pensado que hubiera preferido una educación nómada, cercana al homeschooling, de país en país, del campo a la ciudad y de la montaña al mar, buscando un encuentro vivo con la cultura y la naturaleza. Creo que nuestra juventud fue pobre en experiencias memorables, pobre en experiencias de vida, pobre en la experiencia de lo ejemplar. Víctima del totalitarismo soviético, Pável Florenski escribió desde el Gulag una carta a su hija en la que le recomendaba que educara a sus nietos en la belleza. Educar en la belleza significa reconocer que existe una grandeza en el ser humano que nos habla de la verdad: una verdad que nos forma y nos modela, una verdad que nutre y da fruto.