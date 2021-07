En las tres historias, el detalle es la diferencia

Una de las diferencias del gimnasio al que voy en verano, en relación al que voy durante el resto del año, es que éste es silencioso. La música no se impone y los usuarios no tiran las pesas al suelo con la fuerza de quien tiene excedente de testosterona. Sufrir haciendo sentadillas bajo la tortura del reguetón no tiene nada que ver con hacerlo mientras escuchas un hilo musical ameno. Lo primero es sarna. Lo segundo es sarna con gusto y, por tanto, no pica.