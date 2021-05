Recién vacunado (me ha tocado la Moderna, qué guay) intento evitar el asfixiante y envenenado ruido (eso que algunos medios, sin el menor sonrojo, llaman ‘batalla por Madrid’, jugando innecesariamente con negros recuerdos) y voy a relajar el tono y recordar a Martín, que pasó por esta vida siendo un sencillo pastor trashumante, sin más pertenencia que lo que vestía. Él vivió aquella guerra civil y aún llevaba metida en el cuerpo esa desconfianza propia de quienes tienen motivo para no recordar. Durante aquellos días de ‘camino y manta’ no me resistí a preguntarle si era de derechas o de izquierdas. «Yo de eso no entiendo», me respondió de manera huidiza, mirando al suelo. Recuperando aquella experiencia inolvidable intento escapar a otra galaxia, buscar aire fresco en la memoria. Si es nostalgia, espero que sea de la sana, aunque ya me da lo mismo.