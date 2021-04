Entrebancs | Principio del fin o ceremonia de la confusión

La pandemia provocada por el covid 19 nos ha afectado no sólo a la salud, sino también a los equilibrios personales y a nuestras perspectivas profesionales y laborales. Después de un largo año, el 14 de marzo 2020, de restricciones (confinamientos, limitaciones en la movilidad de personas y actividades empresariales…) parecen insinuarse probabilidades de ir «desescalonando» tales restricciones a partir de la aplicación de la vacuna que desvirtúa y anula los efectos negativos de la pandemia para poder acceder a una «Nueva Normalidad», no a la «Vieja Normalidad». Tal planteamiento propio de la iniciativa pública y privada, justifica la primera parte del título de estas líneas: «El Principio del Fin». Pero con excesiva frecuencia del «dicho al hecho hay un gran trecho». No siempre se comprenden adecuadamente las distintas etapas por parte de la ciudadanía y de los diversos agentes sociales. Con excesiva frecuencia se percibe como una compleja «Ceremonia de la Confusión».

El Presidente P. Sánchez, ofrece una rueda de prensa tras participar en la reunión del Consejo Extraordinario Europeo sobre el Coronavirus, donde se analizaron diversas propuestas comunes, aunque sean con distinta intensidad. Ni corto ni perezoso anuncia que el 9 de Mayo concluirá el Estado de Alarma sin retorno, y a su vez anuncia como fecha límite de vacunación del 70% españolitos/as, 33 millones, a finales de agosto.

El «cierre», la no prórroga del Estado de Alarma, implica al Gobierno de España y a las diversas CC AA participantes en la Comisión Interregional en materia Sanitaria (Ministerio de Sanidad y titulares, o representantes, de las Consellerías de Sanidad). Los acuerdos no son fáciles en primer lugar por la dificultad de comprender y compartir la aplicación de diversas medidas. La gestión quedaría en manos de las comunidades sin toque de queda. Las autonomías podrían cerrar comercios y otro tipo de medidas, pero no aplicar restricciones a la movilidad nocturna de los ciudadanos. Tales decisiones se toman en unos momentos críticos, con una incidencia (número de individuos en riesgo de contagio de covid 19) en relación con un número de personas (por lo general 100.000) para limitar las restricciones que nos afectan como ciudadanos, especialmente nuestra movilidad, que a su vez ralentiza la recuperación de la actividad económica productiva, en nuestro caso basada en el turismo. No será fácil. Desgraciadamente hemos convivido con gestiones confusas por parte de la tan cacareada Comisión que no siempre ha lucido por sus éxitos.

Lo mismo sucede en la Vacunación. El presidente Sánchez colocó varios hitos, que terminarán a finales de agosto con 33 millones de personas vacunadas, el 70% de la población, con 5 millones de ciudadanos vacunados el 3 de mayo y 25 millones en la semana del 19 de julio. Mientras se percibe un desconcierto en la «bondad» de determinada vacuna, concretamente la Vacuna AstraZeneca, con riesgos graves en su aplicación. Criterio no compartido por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC), ni por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA). Las agencias de calificación resaltan que la evolución de la pandemia sigue siendo el determinante clave del crecimiento y las finanzas públicas en España, por lo que valora el previsible incremento de la llegada de vacunas previsto para los meses de abril y mayo. Conviviendo tales actuaciones con la iniciativa de Ayuso, la candidata popular en Madrid, de acceder a la compra directa de la vacuna rusa, Sputnik, sin tener el visto bueno sanitario de Europa.

El ejecutivo tiene la decisión de mantener el rating financiero, que está relacionado con haber vacunado al 70% de la población a finales del mes de agosto es «alcanzable» en función de la capacidad de los sistemas regionales de salud pública, y destacó que este hito permitirá acelerar la economía en los últimos meses del año, algo que continuará en 2022.

Tales realidades coinciden con «El Principio» de tomar medidas de reactivación de la actividad turística de cara a la ya próxima Temporada Alta Turística. Con «el Fin» de revisar nuestro actual Modelo Turístico, y construir una realidad socioeconómica sostenida y sostenible.