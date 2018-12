Perill a la carretera, renou i contaminació: Una realitat impròpia d´un paratge natural

Des de l'associació Tramuntana XXI miram amb preocupació el resultat del diàleg que els diferents batles dels municipis que conformen la mancomunitat de la Serra de Tramuntana havien iniciat amb la Direcció General de Tràfic (DGT) per buscar solucions al problema de les conductes incíviques i temeràries a la carretera Ma-10. Finalment, la resposta de la DGT ha estat que no reforçarà la seguretat a la zona.

La carretera Ma-10 és l'única carretera que travessa la Serra de Tramuntana, un espai protegit d'alt valor natural. A ambdós costats viu la majoria de la població local i en els darrers anys el tràfic ha augmentat massivament. Als embussos, cada vegada més habituals als principals nuclis, es sumen les concentracions de motocicletes de gran cilindrada que es produeixen cada cap de setmana. Aquests usos són perfectament legítims sempre que es respecti la legislació vigent en matèria de renou i velocitat. Ens consta que en moltes ocasions no és així.



Com a receptors de reclamacions dels municipis de la Serra, sabem que el fenomen ve de llarg i afecta moltíssimes persones. La perillositat a la carretera i els renous constants atempten greument contra la qualitat de vida dels habitants i l'experiència dels visitants. L'incompliment sistemàtic de la legislació vigent per part de conductors incívics posa en dubte la tasca de les administracions responsables de vetllar per la convivència pacífica entre tots els ciutadans. És especialment paradoxal i preocupant que aquesta situació tengui lloc a un paratge natural, declarat patrimoni de la humanitat, categoria atorgada a indrets que han de ser protegits.

Pel coneixement que tenim de les dinàmiques de mobilitat de la Serra no consideram vàlid, per justificar la decisió de no reforçar la vigilància, l'argument de la DGT de què la Ma-10 no és una via molt transitada i que no s'han registrat últimament accidents mortals a causa de conductes temeràries. Són molts els accidents que, al llarg dels anys, han tingut lloc a aquesta carretera. Cal esperar una altra desgràcia per a posar-hi remei?



Hem acompanyat els esforços que han fet els actors socials afectats (mancomunitat, batles i plataforma veïnal Ma-10): ara el torn és de les institucions nacionals i autonòmiques. Instam a la DGT a obrir novament el diàleg per buscar solucions efectives i facilitar els recursos necessaris. Suggerim que es comenci amb la instal·lació de radars i sonòmetres per registrar la velocitat i el renou dels vehicles que duguin a terme aquestes conductes temeràries. Aquest patrimoni de la humanitat i els seus habitants i visitants es mereixen solucions.

* President de Tramuntana XXI