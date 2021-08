El capitán de la selección española masculina de balonmano Raúl Entrerríos se despide de los 'Hispanos' y del balonmano, en una retirada ya anunciada previamente a sus 40 años, con una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio y prometiendo que no se cierra un ciclo, pues cree que la selección seguirá siendo competitiva pese a su marcha, aunque sí termina su "círculo" y de la "mejor forma".

"Difícil cerrar este círculo de mejor forma que esta. Estoy muy feliz, por mi y por el equipo porque merecíamos cerrarlo así. Es un ciclo enorme, pese a algún disgusto, y llegar a estos Juegos así es algo extraordinario y me alegro mucho por los que forman este grupo, los que se han quedado fuera por lesión y la gente que ha jugado aquí con lesiones. Esto marca lo que significa este equipo", aseguró en declaraciones a RTVE.

Entrerríos pone fin a su etapa como jugador profesional, con 40 años y con un brillante palmarés a nivel de equipos, con grandes gestas en el Barcelona, e internacional, con esta primera medalla olímpica. Un bronce trabajado ante Egipto (31-33) con gol final de Raúl Entrerríos para poner la guinda al pastel.

👏Raúl Entrerríos, con lágrimas en los ojos, se despide del balonmano #HispanosDeBronce



¡GRACIAS POR TANTO!



🗣️"El balonmano para mí lo ha sido todo. He tenido una familia que me ha acompañado en todo y estoy muy feliz de poder ofrecerles esto"



✍️https://t.co/xw43FoaAoH pic.twitter.com/hgjGahGsO2 — Teledeporte (@teledeporte) 7 de agosto de 2021

"No sé si es un ciclo lo que podemos cerrar, pero estamos haciendo algo extraordinario. Hemos llegado a los Juegos con dificultades añadidas por el camino y hemos logrado la medalla de bronce. Estamos felices, pero esto no termina aquí. Hay jugadores como yo que dejamos paso a jugadores jóvenes, es ley de vida. Pero el balonmano no acaba aquí, la selección seguirá siendo competitiva y esto no es el final de un ciclo, es la continuidad en otro equipo", manifestó.

El asturiano deja el balonmano dentro de las pistas, un deporte que le ha dado "todo". "Ha sido mi pasión, fuente inagotable de experiencias y de amistades, de grandes momentos para toda la vida. He podido tener una familia que me ha acompañado en esto, estoy muy feliz por poder ofrecerles algo más en mi último momento. Me he sentido privilegiado de jugar en equipos extraordinarios, he estado con grandes jugadores y sobre todo grandes personas. Ha sido lo mejor que me ha podido pasar", se sinceró.

Jordi Ribera: "Es el premio a una generación"

Por u parte, el seleccionador español de balonmano, Jordi Ribera, afirmó que el bronce es "el premio a una generación" liderada por Raúl Entrerríos, y al balonmano español por sus resultados en este ciclo olímpico.

"Estoy muy contento por el partido. Egipto tiene de todo, gente joven y física, y hemos hecho un partido completo. Hemos ido por delante casi los 60 minutos y hemos estado muy enteros en el trabajo defensivo y la portería. Al final hemos tenido esos minutos de oficio cuando el partido se ha puesto difícil y alcanzar un premio muy importante no solo para una generación, no solo para Raúl, que lo deja, sino para nuestro deporte, que sigue estando en la elite", dijo en declaraciones a Televisión Española que recoge Europa Press.