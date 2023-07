John Wilson: "Cuando crees que conoces Nueva York, de la nada aparece algo inaudito"

Lo anunció su autor a finales de mayo: la tercera temporada de 'How to with John Wilson' (HBO Max, desde el sábado, día 29) será la última. Es decir, estamos a punto de perder uno de los más raros milagros de la televisión reciente, cruce imposible de comedia minimalista, diario fílmico y periodismo gonzo. Cada episodio arranca como un manual de instrucciones para algún aspecto de la vida (y sobre todo, la neoyorquina), pero deriva hacia lo desconocido e insólito más pronto que tarde. John Wilson quiere aprovechar esta recta final para enseñarnos, en teoría, a encontrar baños públicos, hacer ejercicio o limpiarnos las orejas, pero sobre todo aprenderemos que el mundo es infinito. Hablamos con un oráculo.

¿Cuándo supo que era el momento correcto de cerrar esta aventura?

Sentí que una tercera temporada era un buen momento para hacer las cosas que no me había atrevido a hacer hasta entonces. Y… bueno, no lo sé. Llevo haciendo películas de 'How to' desde hace trece años en diferentes plataformas. Sabía que acabar aquí estaría bien. Es mejor dejar a la gente con ganas de más.

¿Fue más difícil hacer esta tercera temporada que la primera o la segunda?

No, no. En realidad, esta fue la temporada más fácil de hacer. Con cada nueva entrega se ha hecho un poco más sencillo en realidad. Con la primera no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo. Con la segunda todo fue más rodado y con la tercera todo fue fluido. A ver, eso no quiere decir que no trabajáramos duro. Lo hicimos. Pero puedo decir que bajó el nivel de confusión y de drama.

Nueva York no deja de poner las cosas fáciles.

Desde luego que sí. Cuando crees que la conoces, de la nada aparece algo inaudito.

Últimamente me sentía ofuscado por la cantidad de gente, o, bueno, hombres, que veo orinando públicamente en mi ciudad, Barcelona. Pero el primer episodio de esta temporada ['Cómo encontrar un baño público'] me ha hecho sentir más empatía por estos chicos.

Es que no sé cómo serán las cosas en Barcelona, pero en Nueva York puede ser realmente complicado dar con un baño público. Por eso quise partir de ello para un episodio. Es de lo más común topar con botellas de plástico llenas de pis.

En esta temporada tiene algún golpe de mala suerte y se ve obligado a modificar su ruta investigativa. Las soluciones, lejos de ser premios de consolación, son estupendas. ¿Igual es cierto que los problemas no existen?

Abrazar los problemas es algo que forma parte del espíritu de la serie. Cuando me pasa algo malo, trato de aprovecharlo lo mejor posible. De modo que si me deniegan el uso del material del festival Burning Man, o alguien roba mis fotos de 'fitness', en lugar de hundirme por completo, busco el modo de convertirlo en una trama interesante y acabar sacando algo positivo. Trato de alegrarme por lo que puedo desarrollar a partir de ahí en lugar de encallarme en la mala pasada.

¿Diría que ha cambiado mucho sus procesos para estos episodios?

Son más o menos los mismos. Lo que sí hice fue reducir un poco la sala de guionistas. Creía que esta vez estaría más cómodo haciendo yo casi todo.

La escritora Susan Orlean sigue ahí como consultora. Y también parece haber tenido algo de ayuda, al menos en un episodio, del mismísimo Steven Soderbergh. ¿Qué fue lo que aportó?

Le enviamos el guion del episodio 'Cómo observar los pájaros' porque necesitaba que me echara un cable con algunos aspectos. Básicamente, quería que la segunda parte del capítulo empezara a parecerse a una peli de Soderbergh. ¿Y qué mejor forma de ir hacia su mundo de 'thriller' y espionaje que ayudado por él mismo?

En esta temporada sigue obsesionado con las obsesiones ajenas. Me encanta la cantidad de tiempo que dedica a los coleccionistas de aspiradoras. Tanto como a los fanáticos de 'Avatar' en la anterior temporada.

Adoro a esos coleccionistas. Son realmente majos y no he dejado de pensar en aspiradoras desde que preparé el capítulo. Me gusta que, como les pasa a muchos otros personajes de esta serie, no entiendan realmente su propia obsesión, pero no puedan dejar de perseguirla porque saben que tiene un impacto positivo en su vida. Me gusta explorar el misterio de las obsesiones y, de paso, tratar de indagar en las mías propias; averiguar de dónde vienen, en mi caso, ciertas fijaciones.

Sin llegar a ser tan devoto de 'Avatar' como sus retratados, usted también quedó afectado por aquella película. ["Como la gente de la serie, no tenía la esperanza por las nubes. Y James Cameron solo acabó de decirme que en este mundo no había salida", me dijo Wilson en nuestra entrevista por la segunda temporada de 'How to with John Wilson']. ¿Qué le pareció 'Avatar: El sentido del agua'?

No estuvo mal. No me causó el impacto de la primera, he de decir. Hablé con los fans de la saga cuando salió y ellos quedaron encantados, obviamente. La vieron mucho antes de que yo pudiera hacerlo. Al final acabé viéndola solo.

Me gusta explorar el misterio de las obsesiones y, de paso, tratar de indagar en las mías propias; averiguar de dónde vienen, en mi caso, ciertas fijaciones

En un pequeño gran momento de la nueva temporada usa el DVD de 'El desafío - Frost contra Nixon' para reivindicar los extras de las ediciones domésticas. ¿Fue esa su escuela de cine? ¿El visionado obsesivo de extras, la escucha de audiocomentarios?

En cierto modo lo fue. Cuando era joven me pasaba el día viendo 'making-ofs' y escuchando comentarios en lugar de practicando deportes [risas]. Para serle honesto, no sé si he llegado a ver 'El desafío - Frost contra Nixon', pero me iba bien para seguir mencionando a Ron Howard. Es un pequeño gag recurrente.

Cierto baño reconstruido me recordó a las meticulosas reproducciones de 'Los ensayos', la reciente serie de Nathan Fielder, quien produce 'How to with John Wilson'. ¿Qué clase de influencia mutua existe entre ustedes?

Creo que esa influencia existe, pero no es algo que comentemos, es más bien algo sobreentendido. Operamos en ondas parecidas. Concebí ese baño antes de ver 'Los ensayos' y no hablamos sobre esa serie mientras él la hacía. Pero la conexión está ahí. Viendo 'Los ensayos' encontré elementos que me recordaban a 'How to with John Wilson'.

¿Qué será lo siguiente para John Wilson? ¿Qué clase de formatos y tipo de historias le interesa explorar?

Quiero seguir haciendo trabajos de no ficción y ensayos cinematográficos. Soy un poco supersticioso, así que prefiero no decir lo que tengo entre manos. Pero tengo bastantes ideas en mente que me entusiasman. Por suerte, en el mundo quedan muchas cosas sobre las que hacer documentales.

¿Qué clase de series o películas ha estado viendo últimamente? ¿Qué nos puede recomendar?

Últimamente he estado viendo [el 'reality'] 'Below deck sailing yacht', pero ya se ha terminado. Soderbergh también es fan. Me gusta mucho ver documentales antiguos. Últimamente me ha encantado 'Burroughs: The movie', un documental sobre William S. Burroughs en el que, curiosamente, Jim Jarmusch se encargó de grabar el sonido.