'Shantaram', lo nuevo de Ryan Murphy y otras series para ver esta semana

Cada semana se estrenan nuevas series, regresan otras conocidas y queridas y la agenda se puede volver fácilmente imposible. En esta sección hacemos cinco propuestas con las que, en principio, es imposible equivocarse.

'Candy' (Disney+, miércoles)

Tras explorar las leyendas urbanas digitales en 'Channel zero', el escritor, guionista y productor Nick Antosca probó con la inspiración del 'true crime' en 'The act', cocreada con la periodista Michelle Dean. En esa órbita sigue en 'Candy', sobre la auténtica Candy Montgomery (Jessica Biel), acusada de matar con un hacha a su vecina, Betty Gore (Melanie Lynskey), en la Texas de 1980. Si es de Antosca, no puede ser mala, pero es que además su coguionista es Robin Veith, nominada al Emmy por el episodio 'La rueda' de 'Mad men'.

'Espiral' (AMC, jueves)

Por esos caprichos de la distribución, casi dos décadas han tenido que pasar para el estreno completo en España de 'Engrenages' (aquí 'Espiral'), ampliamente considerada una de las mejores series francesas de la historia. La creación de Alexandra Clert y Guy-Patrick Sainderichin sigue el día a día en un juzgado de París a través de un joven fiscal (Grégory Fitoussi), una capitana de policía (Caroline Proust), un juez de instrucción (Philippe Duclos) y una abogada (Audrey Fleurot).

'Sagrada familia' (Netflix, viernes)

En un barrio donde, como en Twin Peaks, nadie es del todo inocente, cuatro vecinas y madres forjan una fuerte amistad que se resquebraja al salir a la luz el pasado de Gloria (Najwa Nimri), que lo cambia todo. El mexicano Manolo Caro, creador de los culebrones de nueva era 'La casa de las flores' y 'Alguien tiene que morir', sigue explorando las dinámicas familiares y apostando por la representación LGTBI en una serie que promete cualquier cosa salvo aburrimiento monocromático.

'Shantaram' (Apple TV+, viernes)

Después de protagonizar 'La ciudad perdida de Z', de James Gray, el gran Charlie Hunnam reincide en territorios de aventura existencial con esta adaptación del 'best-seller' homónimo de Gregory David Roberts. Interpreta a Lin Ford, convicto australiano que aterriza en Bombay en busca de una versión mejor de sí mismo, o aún mejor, otra identidad enteramente nueva. Por desgracia (y para suerte del espectador), allí solo encuentra nuevos problemas, alguno de ellos con nombre de mujer.

'Vigilante' (Netflix, viernes)

Cuando el espectador todavía se está recuperando del clima asfixiante de 'Dahmer – Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer', el trabajólico creador televisivo Ryan Murphy contraataca con 'Vigilante', historia (basada en hechos reales) de un matrimonio (Naomi Watts y Bobby Cannavale) que, tras mudarse a su casa soñada en Nueva Jersey, empieza a recibir tétricas cartas de un acosador llamado El Vigilante. Ojalá sea un nuevo clásico del thriller de invasión doméstica, otra 'De repente, un extraño'.