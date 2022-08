El cocinero español José Andrés da voz al Chef Al en la serie infantil de animación 'Firebuds', que Disney estrenará en varias plataformas el próximo 21 de septiembre y que narra las aventuras de un grupo de amigos que trabajan y juegan con vehículos parlantes para ayudar a su comunidad.

Según ha anunciado Disney en Twitter, el chef, afincado en Estados Unidos y con fama internacional, pondrá voz al personaje en la versión original de la serie, creada por el productor de contenido infantil Craig Gerber, al que corresponden otros títulos como 'Sofia the First' o 'Elena of Avalor'.

José Andrés es un personaje recurrente en la televisión estadounidense, que ha ayudado a difundir globalmente la importancia de la cocina española con proyectos como su restaurante Jaleo en Estados Unidos, ha sido ha sido galardonado con el premio Princesa de Asturias a la Concordia en España y ha estado presente con su ONG World Central Kitchen en conflictos como el de Ucrania.

Algunos de sus episodios más mediáticos han estado marcados por sus declaraciones a favor del aborto en el país norteamericano o su enfrentamiento legal con Donald Trump, tras abandonar uno de sus proyectos de restauración en un hotel del entonces candidato a presidente en Estados Unidos a raíz de sus declaraciones contra el pueblo mexicano.