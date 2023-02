La crítica de Monegal | Dice Rosell que Laporta no inquieta a los corruptores

El problema de la entrevista que ahora le ha practicado Risto Mejide a Sandro Rosell (‘Viajando con Chester’, Cuatro) es que ya la habíamos visto. Fue a primeros de mayo de 2020. Aquí se la conté.

Jordi Évole (La Sexta) consiguió la primera entrevista con Rosell después de 645 días en prisión provisional, una reclusión insólita y terrible, porque finalmente fue declarado inocente y libre. Entonces Rosell aseguró ser víctima de una conspiración, y señaló a Jaume Roures como instigador de una venganza por haber vendido los derechos televisivos del Barça a Telefónica en lugar de a Mediapro.

Roures le contestó inmediatamente declarando en la emisora RAC-1 que le había puesto una querella por espiar durante tres años su correo personal. Ahora, con Risto, tres años después, se reafirma en la confabulación contra él y ha señalado a la juez Carmen Lamela como causante de su Via Crucis, advirtiendo que solo es el instrumento de una conspiración más profunda. Añadió: "Como ya dijo Villarejo en TV-3, a esta señora le prometieron promocionarla a magistrada del Tribunal Supremo si me mantenía dos años en la cárcel sin pruebas".

Otro momento puntiagudo fue cuando contó que desde que accedió a la presidencia del Barça, y hasta hoy, ha sufrido 75 inspecciones de Hacienda. "¿Por qué a Laporta no le persiguen cómo a ti?», le preguntó entonces Risto. Después de pensárselo mucho, contestó: «Porque sus decisiones no tocan tanto la fibra a gente que tiene el poder del corromper al Estado". ¡Ahh! Ahí se podría haber mojado pan un buen ratito. Eso de que Laporta no inquieta a los corruptores del Estado invita a interpretaciones con mucha miga.

Hay que recordar el estrecho vínculo que había entre Rosell y Laporta –llegaron a presidir juntos el Barça entre 2003 y 2005– una relación que acabó de forma turbulenta y fratricida, con despliegue de detectives espiándole por medio mundo. Desconozco si hoy ese cainismo ha menguado o ha crecido. En cualquier caso, hubiera sido luminoso saber qué opina Rosell de este Barça de Laporta, de la deuda acumulada, de la sorprendente contratación de una empresa turca para las obras del estadio... Pero Risto optó por la entrevista intimista. No le ahorró el impacto escénico, eso no: le citó en La Modelo. O sea, le volvió a meter entre rejas. Es el peaje televisivo.