Durante la transmisión de la gala de ‘Supervivientes 2024’, se suscitó un incidente que generó gran preocupación entre los presentes. Aurah Ruiz padeció un accidente durante una de las pruebas, lo que provocó una inmediata detención de la actividad. Mientras intentaba mantener el equilibrio con un cubo de agua en mano, sufrió una aparatosa caída que la dejó en el suelo.

Ante los gritos de dolor, sus compañeros acudieron rápidamente para asistirla. Sin embargo, al notar que su condición no mejoraba, el equipo médico del programa intervino y procedió a evacuar a la participante para su atención médica.

El accidente de Aurah en 'Supervivientes'

Jorge Javier Vázquez comunicó: "Ahora se encuentra en observación, no tiene ninguna rotura. Está en el hospital, ha sufrido un golpe fuerte, la buena noticia es que no tiene ninguna rotura”. Con estas palabras que a sus compañeros han dejado un poco más tranquilos, el presentador contó que la buena noticia es que pese a la aparatosa caída, la mujer de Jesé Rodríguez no se ha roto nada, algo que de suceder podría haber terminado con su aventura en el programa.

Las redes sociales se han llenado de mensajes

"Las pruebas este año muy mal. Se a tenido que caer Aurah,para que se den cuenta de que si te caes,andando sobre pivotes de madera,lo mas normal es que te claves uno o te rompas algo", explicaba esta seguidora.