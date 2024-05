Parece ser que realizar series sobre crímenes sigue dando que hablar. Netflix no fue la primera plataforma en lanzarse a por este tipo de historias. Algunas cadenas ya realizaron series sobre crímenes, pero la plataforma consiguió enganchar al público con 'El cuerpo en llamas', la serie que narró el crimen de Rosa Peral. Exitosa y con gran audiencia, la plataforma se lanzó a por otro de los crímenes que más impactó en España hace ya más de 10 años, el asesinato de Asunta Basterra.

Con el nombre de 'El Caso Asunta' la plataforma ha cosechado grandes números de audiencia y parece que no quiere ser la única. El último caso lo tenemos en Telecinco. El canal líder de Mediaset ha apostado por 'El Marqués', una serie inspirada en los crímenes de la finca 'Los Galindos' hace casi 50 años.

Ha pasado casi medio siglo de aquel crimen que horrorizó a la sociedad española antes de entrar en democracia. El 22 de julio de 1975 saltaba la noticia en Sevilla de un crimen de cinco personas en la finca 'Los Galindos' de la localidad sevillana de Paradas. Este fue un crimen múltiple que prescribió sin juicio durante los últimos días del franquismo. Este suceso real sirve de inspiración para la serie 'El Marqués', una ficción de seis episodios que Telecinco estrenó el pasado 22 de mayo.

Los fallecidos fueron el capataz de Los Galindos, Manuel Zapata, de 59 años; su esposa, Juana Martín, de 53 (ambos moraban en una vivienda del cortijo); otro empleado de la finca, José González, de 27; su esposa, de 33, Asunción Peralta, la única que no estaba laboralmente vinculada a la explotación agropecuaria; y el tractorista Ramón Parrilla, de 39. Esas fueron las cinco personas asesinadas por motivos nunca esclarecidos oficialmente. El caso prescribió en 1995 sin castigo alguno.

La cadena resalta que la ficción se inspira en esos hechos, parte de unos sucesos verídicos en situaciones ambientadas posteriormente, en 1977, pero el argumento es creación de Begoña Álvarez e Ignacio del Moral.

“No hubo crimen pasional ni crimen rural. De hecho, no tenían intención de matar porque los autores no portaban armas. No creo que hubiera intención de matar”, subraya Ildefonso Arcenegui, estudiante entonces, que participó en los levantamientos de los cadáveres, quien admite en 'La Vanguardia' que el caso le ha interesado hasta casi la obsesión.

Considera que el móvil detrás de la muerte no planificada del capataz —primero en fallecer y último en ser encontrado— fue puramente económico. En esto coincide con Juan Mateo Fernández de Córdova Delgado, hijo de los marqueses, que tenía 15 años cuando ocurrieron los hechos. El año pasado, este empresario publicó un libro titulado El crimen de los Galindos, la verdad (Almuzara), en el que implica a su padre, el marqués, en los hechos.

El libro ‘El crimen de los Galindos: toda la verdad’, es en el que Telecincoha indagado para realizar esta miniserie.