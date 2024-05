Las citas de 'First Dates' dan mucho de sí. A lo largo de los siete años que el programa lleva en antena se ha visto de todo. Hay quien consiguió encontrar el amor, el que se llevó a casa un amigo o el que vivió una experiencia traumática. También se ha visto como algunos abandonaban a sus citas incluso antes de que empezaran o que espeten sin tapujos lo que piensan de la persona con las que les toca compartir la velada.

En el último programa se vivió una de esas citas en las que desde el primer momento la conexión entre las dos comensales es inexistente.

Judith y Beth se presentaron al programa para buscar a alguien compatible con el que pasar un rato agradable, pero nada más entrar las impresiones ya no fueron buenas. No sintieron atracción y los estilos de ambas no tenía nada que ver.

"Yo no juzgo que una persona esté más gorda o más delgada, pero, si yo estuviese así, no vestiría así", criticó Beth a su cita, puesto que consideró que Judith no debería de llevar un escote tan pronunciado.

La velada comenzó mal, pero fue a peor. Tras una breve presentación, las solteras pasaron a una mesa para conocerse mejor dando a conocer sus gustos y aficiones. Fue en ese momento cuando Judith explicó que le gustaba cantar e incluso se animó a interpretar una canción a su cita.

"Casi se me cae el cielo encima. Yo he pensado '¿Qué haces, subnormal? ¿No ves que estás haciendo el ridículo?", criticó con dureza Beth a su cita tras ver su interpretación. Además, Judith olvidó la letra de la canción y, con muchísima vergüenza, dejó de cantar. "Ella misma se habrá dado cuenta de que estaba haciendo el ridículo", afirmó.

Beth fue muy dura con Judith aunque a la cara trató de ser un poco más simpática y le dijo a su cita que no había sonado mal.