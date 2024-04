Jordi Cruz ha hablado. Tras protagonizar una de las grandes polémicas de 'Masterchef 12' con el sonado abandono voluntario de Tamara, el jurado del programa de La 1 ha compartido cocina con la aspirante, que apenas unos días antes, no se atrevía a dirigirle una sola palabra tras tomar la decisión de abandonar el formato.

Ambos chefs han realizado un directo en la cuenta de Instagram de Jordi Cruz para elaborar una 'carrot cake 2.0'. Durante el directo, Tamara ha hablado abiertamente sobre su estado de salud tras estallar la polémica: "Estoy feliz de estar aquí, vengo a vivir la experiencia" , bromeaba en referencia a sus palabras antes de marcharse de 'Masterchef'.

"Yo me pongo muy intenso en 'Masterchef' y suelo decir cosas con carácter a personas que tienen carácter. Tamara es una persona con mente fuerte", asegura Jordi Cruz. "Yo esta semana he escuchado comentarios que me han sorprendido y con una algeria pasmosa, algunos sin haber visto el programa", lamenta.

"En 'Masterchef' estamos haciendo tele. Esto es un directo y 'masterchef' es tele. Cuando no estamos grabando creo que nos lo pasamos bastante bien. Es cierto que en 'Masterchef' yo me pongo más serio y, habré metido la pata en muchas ocasiones, pero estamos haciendo tele", asegura.