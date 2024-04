Pablo Alborán acudía a 'El Hormiguero' sin saber exactamente que promocionar. Nadie anteriormente había visto ni la posible existencia de un nuevo disco, ya que el malagueño apenas había terminado su gira por toda América. El cantante de 34 años llegó al programa de Motos para dar una noticia importante.

Tras estos dos años seguidos de gira con su nuevo espectáculo el artista explicó ante el público de Antena 3 que necesitaba un descanso después de tanto ajetreo.

Estas fueron las palabras de Alborán

Tras hablar varios minutos de tipos de música, de su creación, de la inmediatez de los temas y de la concentración tan importante que se autoexige en los conciertos el vocalista nacido en la Costa del Sol, Pablo Alborán aseguró que había tomado una decisión.

"Necesito barbecho". El barbecho consiste en dejar descansar una parcela de tierra por uno o varios años, antes de volverse a cultivar, cuando, generalmente, se hace limpieza de esta quitándole las malas hierbas. "Necesito volver a escribir sin esa presión, que incluso yo me exijo, me apetece observar, me apetece vivir otros momentos".

"Quiero ir a conciertos de otros, ver que hacen, escuchar, estar como espectador. Necesito estar con los míos y quiero escribir sin ningún condicionante. Estoy haciendo ya bastantes cosas para lo que vienen, pero es muy importante descansar y voy a descansar".

Finalmente, el cantante explicó que se sacó el título de patrón de barco: "Me puse a estudiar porque para mí era un sueño poder ir a navegar y estudié en la gira y ahora quiero ir a por el de capitán.