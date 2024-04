Carlos Areces y Adriana Torrebejano visitaron 'La Resistencia' para presentar 'Muertos S.L', la nueva comedia de Movistar + sobre funeraria que está viviendo una época de cambios tras el fallecimiento del fundador.

Nada más llegar al plató y contar que habían robado algunos objetos de rodajes, Broncano les preguntó si le había traído algún regalo. "Como traiga una taza de 'El hormiguero' ya..."dijo Grison provocando las risas y lanzando la primera indirecta sobre el fichaje por TVE de 'La Resistencia' para intentar competir contra el programa de Pablo Motos.

David Broncano preguntó a sus invitados si había acudido a 'El Hormiguero' y terminó, sin pretenderlo, saboteando el programa. "Vamos a ir. En dos semanas creo", confesó Adriana Torrebejano. "Yo voy con...ai no puedo decirlo que voy, claro", dijo rápidamente. "¿Por qué?", preguntó entonces el presentador. "Porque es secreto, ¿no? Lo anuncia Pablo los jueves".

"Le has quitado el secreto a Pablo, te va a matar", señaló Grison. En ese momento la invitada se llevaba las manos a la cabeza dándose cuenta de la metedura de pata. "Igual no me deja ir ahora."

La entrevista continuó su curso hasta llegar al momento de las preguntas clásicas de 'La Resistencia'. La actriz que asistió al programa hace poco pidió darle una vuelta a la pregunta para no tener que contestar lo mismo. Una idea que le gustó a Broncano y que propuso una nueva cuestión: cuándo se había dado su primer beso.

"Es una historia de mierda. Me regaló dos hormigas. Y hubo un besito", contestó ella. Por su parte, Carlos Areces tiró de humor negro para salir del paso. "Con tres años y con un profesor. Todavía no escribimos porque ya sabes que el primer amor...".