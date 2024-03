laSexta emitió este domingo el final de temporada de 'Lo de Évole'. En esa última entrega, Jordi Évole pasó un fin de semana en el monte con el cantante y actor Albert Pla, a quien se le ha podido ver recientemente como uno de los personajes principales de 'La Mesías', la galardonada ficción de Los Javis para Movistar Plus+.

"Tú eres cañero con la autoridad en general", dejó caer Évole ante su invitado, que rechazó esa afirmación con un matiz: "Yo no soy cañero con nadie. Hombre, si alguien me manda mucho, entonces ya me pongo más...". "Me gusta reírme mucho, me gusta maltratarles", acabó reconociendo el cantautor catalán sobre sus creaciones artísticas: "Creo que está bien reírse del rey, de los jueces, de los políticos, de las autoridades... Está bien reírse".

"No veo lógico ni lo del rey ni lo del presidente. Creo que no debería haber presidente, creo que el presidente debería ser un funcionario. A mí esto de un rey, un presidente, un líder... Parece que alguien tiene que convencer a alguien por su carisma. Dice muy poco del votante, ¿no? Creo que son personajes que se aprovechan un poco de esto", reflexionó Pla.

Por otro lado, compartió sus impresiones sobre la situación que atraviesan los principales partidos políticos del país. "Ignatius Farray me dijo que la derecha le está robando el 'punky' a la izquierda", recordó Évole, una percepción que también comparte Pla: "Hombre, sí. En un escenario, dan mucho más juego Ayuso y Aguirre que cualquier socialista o gente que se dice de izquierdas. Imagínate a Yolanda Díaz en un escenario. Creo que son muchos más histriónicos, en la izquierda son muy sosillos".

Censura por una canción

En el programa de laSexta, Albert Pla recordó el episodio de censura que vivió con su canción 'Carta al rey Melchor', que en un principio se llamaba 'Carta al rey'. "Me decían que la canción no era legal", recordó el cantante: "Los de la casa de discos me decían que no podían sacar una canción con ese contenido. Fue más cómico aún, porque la cosa acabó en manos de un alcalde de Barcelona. Decía que no se podía decir".

"Me dijo que no podía decirme lo que tenía que cambiar porque no era un censor", aseguró Pla, que acabó cambiando la letra de la canción: "En aquel caso eran como siete años de cárcel o algo así. No me cagué en su puta patria, sino en las patrias putas. Y saqué la palabra 'infanta' porque, al parecer, es solo de la corona española".