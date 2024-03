No es la primera vez que Laura Matamoros se explaya en 'Supervivientes'. La influencer e hija del popular excolaborador de 'Sálvame' participa por segunda vez en el reality más duro de la televisión en España. En 2017, la audiencia conocía a la hija mediana de Kiko Matamoros y esta llegaba hasta la final.

Tras alejarse de este medio, hace unos meses que la joven volvía como colaboradora de 'Vamos a Ver', el nuevo espacio de las mañanas de Telecinco. Ahora se encuentra en los Cayos Cochinos como concursante en donde, en primera persona, ha desvelado una anécdota hasta día de hoy desconocida y que tiene dos protagonistas principales: Elena Tablada y su exmarido, Javier Ungría, también participante de esta nueva edición.

Estas fueron las palabras de Laura Matamoros

"Yo soy supuestamente quién les presentó a Elena y a él (refiriéndose a Javier Ugría)", ha revelado Matamoros en una conversación privada con la peluquera de las famosas -que también concursa-, Lorena Morlote. "¿Tú?", le ha preguntado rápidamente la estilista. "No, no no, Benji", ha matizado Laura. La influencer ha explicado que fueron ellos como pareja quienes introdujeron en la vida de Elena Tablada a su exmarido.

La expareja, en la misma cadena

Ahora, tanto Elena Tablada como Javier Ungría se encuentran trabajando en la misma cadena. Por su parte, la ex de David Bisbal participa en el programa 'Bailando con las estrellas' de Telecinco que presenta Jesús Vázquez. Por su parte, el padre de su segunda hija se encuentra expuesto en la televisión por primera vez y participa junto a Laura Matamoros en la nueva edición de 'Supervivientes'.

La relación matrimonial de Elena y Javier llegaba a su fin, marcando el cierre de un capítulo en su historia de amor, que se caracterizó por una batalla legal por la custodia de su hija. Antes de iniciar su aventura en Honduras, Ungría aclaró el estado de su relación con su exesposa en unas declaraciones reveladoras: "Supongo que ella me apoyará, al igual que yo la he apoyado en sus proyectos, y eso es todo. Estoy seguro de que todo está bien".