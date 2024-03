Anita Matamoros viajó hasta Tenerife para acudir como invitada a la 28ª edición de los 'Premios Cadena Dial'. Deslumbrante en su aspecto, la joven se acercó con naturalidad a los medios presentes en la alfombra verde del evento, mostrando su habitual cercanía con la prensa.

Mientras tanto, su hermana Laura Matamoros se convirtió en una de las concursantes sorpresa de la nueva temporada de 'Supervivientes 2024'. Aunque Laura está entusiasmada con la oportunidad que le brinda el programa, parece que también experimenta cierta molestia.

Anita da su opinión sobre lo sucedido

"Es una broma que hemos hecho todos, pero al final la broma cuando la hace una persona que no tienes tanta confianza pues deja de ser tan broma", refiriéndose a la relación entre Laura y su madre Makoke.

Este fue el polémico momento

Laura, hija del matrimonio de Kiko Matamoros con su primera mujer volvió a 'Supervivientes'. La mediana de las Matamoros regresaba a los Cayos Cochinos de Honduras tras llegar a la final de la edición en 2017, en el que el ganador fue José Luis, exparticipante de MasterChef que falleció hace dos años.

Laura entraba exultante desde el helicóptero para participar en el reality más duro de la televisión y dejaba este mensaje tan polémico a los telespectadores y colaboradores que estaban el pasado domingo en el primer debate de la edición presentado por Sandra Barneda.

Estas fueron las palabras de Laura Matamoros

"Este salto se lo dedico a mis hijos, y también se lo voy a dedicar a una persona que se que está en plató y que se muere de envidia por hacer este salto¡Makokeke a la calle! Con ironía y con humor por favor", gritó por el micro la nueva superviviente. Las palabras inesperadas de Laura dejaron a la exmujer de su padre muy tocada en plató que no pudo contener las lágrimas.

Te puede interesar: Novedad 'Supervivientes' contará con la primera presentadora creada con inteligencia artificial

La respuesta de Makoke

"Me estaba emocionando con su discurso sobre los hijos, lo que les va a echar de menos, pero no entiendo por qué tiene que acordarse de mí, la verdad", expresó Makoke. "Me lo he tomado mal, no por mí, ya que tengo otras prioridades en mi vida...", añadió.