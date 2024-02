Joaquín Sánchez está atravesando por un momento personal un tanto complicado tras la muerte de su padre, Aurelio Sánchez, a los 78 años. El fallecimiento supone un mazo importante para el excapitán del Real Betis Balompié, que ya se emocionó al hablar de él en una de las entregas de la última temporada de 'Joaquín, el novato' en Antena 3.

Este momento se produjo cuando Joaquín Sánchez tuvo de invitados a Javier Ambrossi y Javier Calvo (los Javis), a los que contó cómo es la relación con su hermano Ricardo tras triunfar él en el Betis y lo que ha supuesto cumplir el sueño de su padre, que recordó lo orgulloso que se sintió de él tras triunfar en los terrenos de juego.

"Antes de tener un sueño mío, tenía otro que era hacer feliz a mí padre. Nosotros somos ocho hermanos, cuatro varones. De los cuatro, tres hemos intentado ser futbolistas. Uno de ellos estuvo ahí, ahí, pero al final el que triunfé, afortunadamente para mí, fui yo, que soy el pequeño. Yo siempre tuve ese sueño y esa obsesión de que mi padre viera a un niño suyo jugar al fútbol", aseguró Joaquín Sánchez en el programa de Antena 3.

"Es muy bonito todo lo que he vivido, pero una de las cosas que más feliz me hace es haber visto a mi padre contento de haber conseguido que uno de sus hijos cumpliera su sueño. Eso a él no se le va a olvidar" dijo al ver una fotografía de ambos juntos", dijo un Joaquín Sánchez emocionado mientras recibía el abrazo de Susana Saborido en el espacio producido por Proamagna ('Mi casa es la tuya', 'El show de Bertín').