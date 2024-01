Nueva gala de 'OT' cargada de tensión, emoción y mucha música. El programa ha arrancado con la actuación grupal de todos los concursantes, a ritmo de 'Just can't get me enough'. Tras un breve resumen a la semana de las nominadas, ha llegado el turno de sus respectivas actuaciones.

La primera en hacerlo ha sido Chiara, al ritmo de 'The Climb', un tema de Miley Cyrus. La concursante se ha mostrado un tanto nerviosa sobre el escenario y ha asegurado que la semana se le ha hecho larga por la nominación. Justo después ha sido el turno de Violeta, que ha interpretado 'Blue Lights', de Jorja Smith. En esta ocasión, ha controlado totalmente el tema, mostrando seguridad sobre el escenario. Tras ambas actuaciones, el programa ha dejado en manos de los espectadores la elección definitiva de la expulsada. A continuación, han venido las actuaciones del resto de concursantes. Ruslana y Pol han puesto ritmo a la noche con la sesión de Bizarrap y Petazeta, 'Criminal'. Les ha seguido Juanjo con 'La nave del olvido', un tema de José José. Turno de otra pareja, la formada por Naiara y Bea, que versionan 'Sweet but physco' de Ava Max. Turno de Martin, que canta el icónico tema de Nena Daconte, 'Tenía tanto que darte'. Posteriormente, Álvaro Mayo ha puesto a todo el mundo a bailar con 'Please don't go' de KC and the Sunshine Band. Y cierran la ronda de actuaciones Cris y Lucas con Rauw Alejandro y su 'Todo de ti'. Ya con todas las actuaciones vistas, el programa ha cerrado las votaciones. Finalmente, la audiencia ha decidido que siguiese en la academia Chiara con un 59,5% de los votos, por tanto, Violeta ha sido la expulsada de la noche. Posteriormente, Juanjo se ha alzado como favorito con más de un tercio de los votos. Llegado el momento de las valoraciones, el jurado ha propuesto para la nominación a Martin, Lucas, Bea y Cris. Los profesores han salvado a Lucas y los compañeros a Martin, por tanto, los nominados de la semana son Bea y Cris.