'Y Ahora Sonsoles' lleva más de medio año en las tardes de Antena 3. El magacín presentado por Sonsoles Ónega nació para competir con las tardes de Telecinco con Sálvame, y meses después se ha asentado tanto por su presentadora como por los colaboradores que la acompañan.

Cómo es de costumbre al terminar la sección de actualidad con las informaciones más relevantes entre vecinos de los diferentes lugares de España, la reciente ganadora del Premio Planeta de Literatura se siente en su particular 'Flash', la sección de prensa del corazón del programa.

🗣️ Pablo Sebastián sobre Carmen Sevilla: “Le hubiera gustado un gran homenaje, pero el hijo tiene derecho a hacer lo que quiera".#YAS18Oct



Directo ▶️ https://t.co/Zbpc7aiHYM pic.twitter.com/TxX5vX1PBd — Y Ahora Sonsoles (@YAhoraSonsoles) 18 de octubre de 2023

"Nos acompañan esta tarde, Alejandra Prat, Pilar Vidal, Dani Carande, Marta Bolonia...", empezaba Sonsoles Ónega antes de quejarse a la dirección del programa: "¿Podéis ponerme una música o algo que esto parece lo que no es?". Acto seguido le ponían uno de los últimos éxitos de Beyoncé, con el que presentaba al último colaborador "Pablo Sebastián".

"Estamos con el pianista de Parada de toda la vida", decía Sonsoles refiriéndose al nuevo colaborador. El músico respondía enseguida: "Eso no, eso no... El pianista y ya está".

La polémica

Sonsoles justificó el fallo diciendo: "perdone, lo pone en el guion. ¿Lo pone o no lo pone? Yo tengo algunas lagunas...". Los colaboradores le comentaban que sí que había sido pianista de Parada, pero que no le gustaba que le siguieran llamando así, y es que parece ser que la relación de Pablo Sebastián con el conocido presentador José Manuel Parada no está siendo la mejor.

A lo que Sonsoles respondía: "Pues voy a dimitir. Presento mi dimisión irrevocable en este momento. Pero amigo de Carmen Sevilla sí, ¿no?". Lo que el pianista incluso desveló que e´l era ahijado de la cantante y actriz sevillana.

Así despedia el programa