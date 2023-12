A pocos días de finalizar el año, Cristina Pedroche continúa revelando pistas sobre su atuendo para las campanadas de este año, primero a través de un vídeo promocional y luego durante su visita a 'El Hormiguero' con Pablo Motos. La destacada presentadora de las Campanadas de Antena 3 repite como última invitada del año en 'El Hormiguero', siguiendo la tradición del pasado 2022, para compartir detalles sobre cómo la cadena se está preparando para la emisión especial del 31 de diciembre.

Una vez más, Cristina Pedroche, acompañada por el chef Alberto Chicote, planea sorprender con su vestimenta al despedir el 2023 y dar la bienvenida al 2024, marcando así su décimo año impactando con sus llamativos looks. En su reciente aparición en 'El Hormiguero', la presentadora desafió a los críticos vistiendo un mono blanco y rojo con transparencias en la zona central, revelando lencería roja típica de Nochevieja, tanto sujetador como braguitas de encaje.

Este es el motivo por el que se lleva lencería de color rojo

"Critican que siempre voy sin ropa, pues hoy he venido con cuello vuelto", expresó la mujer del mejor cocinero del mundo, haciendo evidente que no presta atención a las críticas. La tradición de utilizar ropa interior roja es especialmente popular entre las mujeres de Italia, Francia, España y, en menor medida, Alemania. ¿La razón? La lencería roja se asocia con la promesa de buena suerte, éxito, amor y salud.

Cristina Pedroche explica que ha sido para ella ser madre de su primera hija

"El parto lo tengo grabado. Es uno de los mejores momentos de mi vida y lo veo muy a menudo. Es un momento salvaje y a la vez, precioso. Había soñado tanto... Conocía todas las fases, de cuánto estaba dilatada. Estaba muy concetrada en la respiración, a día de hoy sigo recurriendo a ella. Entre contracción y contracción, que te dejes ir a un sitio agradable. Yo no hablo de dolor, hablo de intensidad. Cada una que venía me acercaba a conocer a mi hija. Iba a concoer a mi niña ya", explicó la presentadora de 'Password'.

Pablo Motos se emociona con su invitada

Cuando la invitada empezó a hablar de su parto y contó el emocionante momento de traer a su hija al planeta, Pedroche recordó que tenía videos guardados del nacimiento de su hija, que mostró al presentador antes de entrar en plató y que al ser el último programa del año de 'El Hormiguero', el valenciano se había emocionado.

Esta es la pista que ha dado Cristina Pedroche sobre su vestido

"Josie y yo huimos del tema tela, así que el traje no es textil como tal. El vestido es vida, una joya. Este año tendré que empezar a vestirme pronto. Solo puedo decir que, cuando me lo quite, podrá seguir moviéndose", contaba en televisión.

Cristina Pedroche desveló en sus redes sociales una pista importante: "Yo creo que estando ya en estas fechas puedo decirlo... no es de ningún color que haya llevado otros años". O lo que es lo mismo, se puede decir que los colores descartados son: el blanco, el negro, el verde, el azul noche y el dorado