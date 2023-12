Hace varios meses, Rafa Castaño aseguró el bote de 2,272 millones de euros en 'Pasapalabra', pero aún no ha logrado recuperar el anónimato que tanto desea. El sevillano de 33 años busca volver a tener un poco de vida privada después de convertirse en una de las caras más reconocidas de la televisión tras su participación en el concurso de Antena 3. En paralelo, Orestes Barbero, quien ganó un acumulado de más de 215.000 euros, ha disfrutado de experiencias como un extenso viaje por Tierra Santa.

Debido a su notoriedad, diversos medios de comunicación han buscado entrevistar al concursante. Durante una de estas entrevistas, concedida a la revista 'Pronto', Castaño abordó uno de los aspectos que más intriga genera entre los seguidores de 'Pasapalabra': cómo planea gastar el dinero del premio.

Así fue el momento en el que el andaluz se llevó el bote

En la entrevista con 'Pronto', profundizó sobre su relación con Orestes y otros aspectos personales. A pesar de haber compartido programa durante meses, tras ganar el bote, su relación prácticamente desapareció. Al ser preguntado sobre si sentía la obligación de compartir el premio, el sevillano fue directo: "¿Regalarle algo? Se ha llevado 220,000 euros; no se ha ido con las manos vacías, pero si voy a Burgos, seguro que nos tomaremos una cerveza". Aunque el encuentro aún no ha tenido lugar, reconoce que, aunque la relación entre ambos es buena, "fuera de los platós no hablamos mucho".

En cuanto al bote de 'Pasapalabra' y después de las deducciones fiscales correspondientes, Rafa Castaño afirma que no busca lujos excesivos y, por lo tanto, no lo destina a compras extravagantes. Incluso antes de ganar el bote, el sevillano había expresado que, en caso de obtenerlo, lo usaría para encontrar paz, trabajar en lo que quisiera sin presiones, evitar el estrés y los problemas cardíacos.