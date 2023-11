'Cuéntame cómo pasó', la serie más longeva de la televisión española, está a punto de despedirse de la audiencia. Lo hará dentro de dos capítulos, después de una temporada final, la número 23, en la que cada episodio está dedicado a uno de los siete personajes principales del clan Alcántara: Mercedes, Inés, Toni, María, Antonio, Herminia y Carlos. Sin embargo, detrás del éxito también ha habido momentos de tensión dentro del equipo, tal y como ha desvelado Eduardo Ladrón de Guevara, cocreador de la serie y coordinador de guiones desde 2001 a 2017.

En una mesa redonda organizada por ALMA, el Sindicato de Guionistas de España, Ladrón de Guevara ha confesado que en 'Cuéntame' "hubo actores con poca educación" y que se convirtieron "en los grandes inquisidores" de la serie. Se refería a la intromisión de los intérpretes en ciertas tramas y diálogos. "Eso no está bien, porque además crea mucha inseguridad al guionista y convierte la serie en un circo", ha recalcado.

Ayer, en Guionistas en serie, se destacó la importancia del trabajo conjunto entre guión e interpretación. Si te perdiste el encuentro que celebramos con el apoyo de @CulturaCMadrid y @DAMAUTOR puedes verlo completo aquí 👇 #ALMASerieshttps://t.co/ZScHwoCVZ3 — ALMA GUIONISTAS (@almaguionistas) 16 de noviembre de 2023

La actriz que escribió su propio guion

Como muestra, ha explicado una anécdota que se produjo en la lectura de guion de uno de los primeros capítulos. "Una actriz sacó del bolso un guion que había escrito ella. Me quedé atónito. Había escrito todo su papel [en el capítulo] y ante eso, o das un puñetazo y dices váyase usted a paseo o te aguantas. Fue la primera vez que los actores, que son excepcionales, se subieron a lomos de todo y así nos fue en muchos momentos". Poco después ha dado el nombre de la actriz en cuestión: Irene Visedo, que interpreta a Inés.

"Los actores están para hacerlo lo mejor posible en el plató, pero no para inmiscuirse tanto en el texto", ha recriminado Ladrón de Guevara. "Irene Visedo decidió que iba a escribir ella el guion, sin comentárselo a nadie. Aparte de lo vejatorio que es, eso crea un ambiente francamente malo. Jamás le hice un reproche, pero siempre que he tenido ocasión he denunciado este lamentable suceso", ha incidido el guionista, que ya al principio de la charla comentó que últimamente había leído algunas manifestaciones de uno de los protagonistas de 'Cuéntame' "hablando pestes de los guionistas" de la serie que le han dejado "perplejo por la falta de respeto".

"No he hablado con los guionistas que han sufrido ese vaivén, pero me imagino que se habrán sentido muy afectados porque, sobre todo, es muy injusto", ha recalcado.

Jacobo Delgado, coordinador de los guiones de 'Cuéntame' en esta temporada final y también presente en el acto de ALMA, ha respondido ante la polémica: "La mejor manera de contestar es que no hay serie sin guiones. Y una serie no aguanta 23 años si los guiones no son buenos. Es inevitable que a lo largo de tantos años de este proceso creativo tan complejo no haya habido dificultades y tensiones".

La separación de Antonio y Mercedes

Otro de los guionistas de 'Cuéntame', Ignacio del Moral (que lleva en la serie desde 2012 y ha coordinado varias temporadas), ha desvelado otro momento incómodo que se produjo cuando la trama llevó a que Antonio y Mercedes se separaran debido a una infidelidad del patriarca.

"Aquello costó bastante y hubo que reconfigurar el principio de la temporada porque Imanol [Arias] se resistía mucho", ha rememorado. "Esta fusión de actor-personaje que da tan buen resultado en algunos momentos de la serie, en otros hace que ellos [los actores] defiendan el personaje como si fueran ellos mismos", ha añadido, dejando claro la "angustia" que vivió en aquel momento.

Del Moral ha aludido incluso a la relación que hay entre el productor ejecutivo de la serie, Miguel Ángel Bernardeau, y la actriz principal, Ana Duato, que llevan casados desde 1989. Según él, esa situación "llevó casi a una especie de producción ejecutiva paralela en manos de los actores en determinados momentos".

"Una serie crítica"

Durante el encuentro, Ladrón de Guevara ha confesado que le hubiera gustado que 'Cuéntame', que durante ocho años fue rechazada por todas las cadenas hasta que finalmente TVE se decidió a emitirla, hubiera sido "una serie más crítica con el franquismo y la dictadura". "Pero no hubo manera. Aun así, conseguimos hacer una serie crítica", ha valorado.

Igualmente, ha destacado no haber recibido injerencias ni presiones. "TVE jamás me dijo: hasta aquí hemos llegado. Lo único fue una llamada en la que me preguntaron si el tema de los juicios de Burgos iba a durar mucho más. La productora fue ejemplar. Es la primera vez que vi tanto respeto, aunque no por parte de los actores", ha expresado, en clara alusión a la intromisión en los guiones.