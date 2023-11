Pablo Motos siempre intenta sacarles una anécdota a los sus colaboradores, y esta vez no volvió a ser diferente. Tamara Falcó volvió a ser la que explicó nuevamente un acontecimiento de su familia y relató que hacían ella y sus hermanos cuando había mucha gente con ellos y a veces no se portaban bien del todo.

El pasado jueves la cantante Young Miko visitó 'El Hormiguero' para hablar de cómo había sido su evolución en apenas un año y medio de carrera musical. La puertorriqueña este viernes 3 de noviembre en Los 40 Music Awards Santander 2023 de este año que se celebrarán en el WiZink Center de Madrid .

"No eres el único que se siente así, no tengas miedo en expresarte", el mejor consejo de @itsyoungmiko #YoungMikoEH pic.twitter.com/0FGoaO8x5Y — El Hormiguero (@El_Hormiguero) 2 de noviembre de 2023

Después de la intervención de Marron y el paso de la ciencia en el que un coche del futuro apareció en el plató de Antena 3, era el turno de la tertulia entre el propio Pablo, Cristina Pardo y el matrimonio formado por Juan del Val y la presentadora Nuria Roca.

En los primeros minutos se habló, como casi siempre, de política. La presentadora de 'Más Vale Tarde' de La Sexta, Cristina Pardo fue muy dura con el Gobierno de Pedro Sánchez tras las negociaciones sobre la investidura y la posible amnistía a Puigdemont al mencionar que "a partir de ahora, todos los españoles no íbamos a ser iguales ante la ley", manifestó.

La anécdota de Tamara

Para cambiar radicalmente de tema, Pablo Motos indicó que un restaurante de Georgia, en Estados Unidos cobrará 50 euros o más por el comportamiento de los niños en los restaurantes, en caso de que su educación no esté al nivel exigido.

Rápidamente, Nuria Roca exclamó: "Poco me parece". Su marido, el polémico Juan del Val mencionó estar de acuerdo con la idea. "Los padres tienen un morro alucinante. Hay muchos padres que dejan a los niños campar a sus anchas y estoy de acuerdo con esta medida".

Entonces fue el turno de la marquesa de Griñón. Tamara explicó que en los aviones para que ella y sus hermanas no dieran la turra durante el trayecto España - Estados Unidos, muchas veces su madre, Isabel Preysler les daba unas ''gotillas'' para que se durmieran en el avión. "Para que no molestásemos al resto del avión, nos daba unas gotitas", expresó la recién casada con Íñigo Onieva.

"En una de las ocasiones, mi madre le dijo al tio Miguel que nos diera unas gotas a mi hermana Ana (Ana Boyer) y a mí. Cuando llegamos a Marbella, no había forma de que Ana se despertara. Mi madre preguntó a Miguel. ¿Cuántas gotas le has dado a Ana?

La sorpresa fue la respuesta de su tio. "18 gotas cómo me has dicho. Cuando eran sólo ocho. Mi hermana no se despertó hasta las ocho de la tarde.