Mario Vaquerizo ha protagonizado una de las escenas más comentadas en redes sociales en las últimas horas. El colaborador de 'TardeAR' ha pronunciado unas polémicas declaraciones durante el programa sobre la contaminación que han enfadado mucho a los espectadores.

El cantante ha explicado que cuando estuvo hace años en Tokio, los japoneses ya llevaban mascarilla en el metro. “Pero eso es por la contaminación”, apuntaba Carolina Ferre. La posterior respuesta del artista arrancaba las carcajadas de todos y los dejaba sin palabras en el plató.

Esta es la renovación de las tardes que buscaba Mediaset, un señor diciendo que está a favor de la contaminación mientras se le ríen las gracias pic.twitter.com/JLo5tvwIfC — Srta Cotilleo (@Srtacotilleo) 5 de octubre de 2023

“Yo es que estoy a favor de la contaminación, pero cómo no vamos a estar a favor de la contaminación… es que no somos Heidi que vivimos en el campo. ¿Cómo voy a ir yo andando de Vicálvaro, donde viven mis padres, a la Gran Vía que es donde vivo yo? ¿En bici? No puede ser ¿En dron? Tampoco, ¿en tirolina?... tendré que ir en un coche”, contestaba Vaquerizo ante la sorpresa de todos.

Pero no se quedaba ahí. El humorista rápidamente ha señalado al culpable de la contaminación en la capital: "Como han quitado en Madrid central los carriles, hay más atasco. Y cuanto más atasco hay, más contaminación", proseguía. Unas declaraciones muy comentadas en las redes sociales.