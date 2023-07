La redacción de Antena 3 ha entrevistado a una de las figuras del momento: Moisés Laguardia, el concursante de 'Pasapalabra' que lleva todo el camino de convertirse en uno de los históricos jugadores que quedan para siempre en la memoria de la audiencia. En la conversación, el flamante aspirante ha revelado cuál es su relación con el mítico Orestes Barbero.

Moises, una joven de 37 años originaria de Alfaro, en La Rioja es licenciado en Economía y actualmente se desempeña como contable. Además de su trabajo, ha tenido la oportunidad de participar en el pasado en el famoso programa de televisión 'Pasapalabra'. Su primera incursión en el programa se remonta a diciembre de 2014, cuando logró competir durante 9 emocionantes episodios, llevándose a casa un premio de 9.000 euros. Impulsada por su pasión por los desafíos intelectuales, decidió regresar a la competición en una edición especial en el invierno de 2016.

En mayo de 2017, se enfrentó al talentoso concursante Pablo Díaz en un episodio especial que le otorgó la oportunidad de regresar al concurso. Esta participación se convertiría en una de sus actuaciones más destacadas. Durante su memorable trayectoria en el programa, duró dos meses completos, acumulando un total de 37 emocionantes desafíos en los que logró llevarse a casa un impresionante premio de 33.600 euros.

La relación entre Orestes y Moises, al descubierto

Tras su último regreso, Moises se ha posicionado como uno de los favoritos para volver a cobrarse un cuantioso bote y un serio aspirante a alcanzar y quién sabe si superar la marca de Orestes. Respecto a su participación en años anteriores, el posible campeón ha explicado que "el nivel ha aumentado, cada vez es más difícil durar y el nivel de los Roscos es como la inflación porque va subiendo".

Moises ha vuelto a 'Pasapalabra' por la puerta grande, y es que en varias ocasiones se ha quedado muy cerca de conseguir el bote, como el pasado 22 de abril, cuando se quedó con 24 aciertos pocos días después de haberse incorporado al programa.

Respecto a su relación con otros compañeros del programa, ha confesado que con quien más afinidad tiene es con Nacho Mangut: "Me llevo muy bien con él y en ocasiones hemos entrenado juntos".

Desde que ha vuelto a entrar en el programa, muchos lo han comparado con el burgalés Orestes Barbero por su forma de hacer chistes y su estrategia. Él mismo ha reconocido que ha tenido cierta relación que nadie conocía hasta ahora con el exjugador, que se dirigió a él para brindarle su apoyo: "Me dio muchos ánimos cuando pensaba que no me llamaban".