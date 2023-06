Emitir un programa en directo tiene ventajas y desventajas y, en el caso del programa 'Espejo Público' de este jueves, ha sido un gran hándicap. Susanna Griso ha vivido un momento muy incómodo al pensar que no tenía el micrófono encendido y criticar sin ningún tipo de filtro a la reportera que se encontraba realizando una transmisión en directo.

El incidente ocurrió mientras Marina García, una reportera de Antena 3, estaba entrevistando a Erik, un joven de Palencia que logró salir de un baño en el que quedó atrapado antes de un examen de oposiciones al Ejército. "Marina, quiero que nos presentes ya a Erik", solicitó la presentadora de Antena 3 a la joven reportera que se encontraba junto al opositor fuera del plató. Sin embargo, justo en el momento en el que la reportera estaba en pantalla, se escuchó a Griso decir: "A mi perdonadme. Esta chica que no sé ni cómo se llama no me interesa verla". Ahí fue cuando Griso se detuvo, mientras en la pantalla se podían ver los ojos perplejos de la reportera, quien miró hacia su cámara y los abrió tanto como si estuvieran a punto de salirse de las órbitas.

La actitud de Susanna Griso sigue siendo muy censurable y lamentable, pero el comentario no va dirigido a la periodista del directo y segundos se abre de nuevo el micro. pic.twitter.com/LhyzUOIjyr — Marta de Pedro 🇪🇸 (@Martadpp) June 29, 2023

Las críticas se han centrado en la falta de educación reflejada en el comentario, sin embargo en el video completo se desmienten las críticas que han surgido a raíz del fragmento que se ha hecho viral en redes. En la versión completa se puede ver cómo la conductora de 'Espejo Público' se dirige amigablemente a la reportera burgalesa por su nombre. Desde el equipo del programa matinal de Atresmedia han aclarado que "Susanna estaba hablando con el control sobre otro tema que se abordaría más adelante".