Nominada y sola. Así es como se encuentra la concursante Adara Molinero a escasos días de la final de Supervivientes 2023. Tras más de 110 días de concurso y una montaña rusa de emociones, 'Supervivientes 2023' celebrará su gala final en apenas unos días, con cinco concursantes como finalistas. Los nominados Adara Molinero y Artúr Dainese se enfrentarán en una votación final para unirse a los otros tres concursantes restantes: Asraf Beno, Bosco Martínez Bordiú y Jonan Wiergo.

En la recta final del reality es fundamental contar con una sólida defensa tanto en plató como en redes sociales, por parte de familiares o amigos. En el caso de Adara Molinero han sido su madre y ex-superviviente Elena Rodríguez, y su hermano Aitor Molinero, los encargados de defender a la madrileña ante cualquier ataque producido en el plató de 'Supervivientes'. Sin embargo, tras el mediático paso de Adara por el 'puente de las emociones' en el que se sinceró sobre su situación familiar, hemos sido testigos de la ausencia de sus familiares y defensores en el último debate de 'Supervivientes 2023'.

'Supervivientes' lamenta la ausencia de la familia de Adara Molinero

Ante la inesperada ausencia de Elena y Aitor, fue el presentador Ion Aramendi el encargado de justificar el motivo por el cual Adara carece de defensores en la recta final del concurso, tal y como ellos mismos cuentan en Telecinco. Nada más dar comienzo el último programa de 'Supervivientes: Conexión Honduras', el conductor del formato aseguraba que "hemos invitado tanto a la madre de Adara como a su hermano, pero por motivos personales no pueden venir. Es una cuestión personal de ellos, no han podido acudir", señalaba Ion Aramendi.

"Me gustaría que estuvieran representados todos y sobre todo la familia o amigos de Adara porque está nominada. Pero no han podido venir, sin más" aclaraba el presentador. Tal fue el revuelo causado en redes sociales y en el propio plató de Telecinco, que fue Alma Bollo la encargada de asegurar que a pesar de no contar con sus defensores habituales, a la superviviente no le faltarían apoyos en una semana tan complicada para ella, en la que se encuentra nominada junto a Artúr: "Tenemos aquí gente en representación de ella” dejó claro la hija de Raquel Bollo.

Y es que, a pesar de que Ion Aramendi asegurase que la ausencia de los familiares de Adara en este momento clave del formato sea porque "no han podido acudir", los rumores relacionan dicha desaparición con las íntimas confesiones familiares que la superviviente relató en su paso por 'el puente de las emociones'. Sea como sea, Adara parece encontrarse arropada por otros exconcursantes, que no dudan en defender el concurso de la madrileña en el plató de Telecinco.